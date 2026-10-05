Por: El Espectador

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El cierre de septiembre trajo buenas noticias para Bogotá y la sabana, con niveles de agua en los principales embalses que ofrecieron un respiro frente a los temores de desabastecimiento. Según el informe presentado por la dirección general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el balance mensual es positivo y permite una operación normal en las descargas de agua para la región. Sin embargo, las autoridades enfatizaron que este escenario no debe llevar a la confianza ni al uso excesivo del recurso, ya que los expertos advierten que a finales de año se prevé una temporada de sequía.

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De acuerdo con lo reportado por la CAR, el sistema de embalses de Chingaza alcanzó en septiembre un 94 % de su capacidad, mientras que el sistema Agregado Sur incluso superó su máximo, llegando al 101 %. Los embalses del agregado Norte, como el Neusa y el Sisga, también mantuvieron registros sólidos, por encima del 85 %. Así, la región experimentó una gestión equilibrada del agua, aunque la segunda mitad de septiembre estuvo marcada por la disminución de lluvias y algunos descensos leves en los niveles de los embalses. Esta tendencia fue igualmente observada en embalses administrados por la Empresa de Acueducto de Bogotá, como Chuza, San Rafael, Chisacá y La Regadera.

No obstante, la CAR advierte que estas cifras no significan que el problema esté resuelto. “Mientras medio país ya padece estrés hídrico, sería irresponsable vender una ilusión de abundancia inagotable en el centro del país. Esta estabilidad no es una fiesta para gastar, es una ventana de oportunidades para blindarnos”, señaló la dirección de la entidad y reiteró la importancia de mantener un consumo responsable.

El panorama contrasta con la situación que enfrentan 35 municipios de Cundinamarca y Boyacá, donde la disminución crítica de los caudales en las cuencas locales ha encendido las alarmas. Para priorizar el consumo humano, la autoridad ambiental evalúa la suspensión temporal de concesiones de agua otorgadas a industrias, comercios y actividades agroindustriales. Esta medida será implementada de manera focalizada por medio de las 14 direcciones regionales de la CAR, que revisarán caso por caso y podrán reducir volúmenes o suspender permisos según la presión ejercida sobre las fuentes de abastecimiento.

De manera adicional, la CAR recomienda abstenerse de presentar nuevas solicitudes de concesión en zonas críticas y promueve alternativas como el uso regulado de aguas subterráneas, pozos profundos o sistemas de recolección de agua lluvia, siempre bajo la premisa de garantizar el derecho fundamental al agua potable sin descuidar la actividad económica de las comunidades afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante no confiarse del nivel actual de los embalses en Bogotá y la sabana?

A pesar de los altos niveles de los embalses reportados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, las autoridades advierten que relajar el consumo de agua sería un error, ya que se pronostica una temporada de sequía hacia finales de año. Mantener el consumo responsable es fundamental para evitar un escenario de emergencia más adelante, especialmente porque algunas zonas ya presentan señales de desabastecimiento.

¿Qué acciones toman las autoridades ante la sequía en 35 municipios de Cundinamarca y Boyacá?

De acuerdo con la información de la CAR, frente a la reducción crítica en los caudales de las cuencas, se están revisando todas las concesiones de agua en 35 municipios afectados. Las decisiones incluyen la posible suspensión o reducción temporal de los permisos para actividades industriales, comerciales y agroindustriales, todo con el objetivo de proteger el consumo humano. También se promueven alternativas como el uso regulado de aguas subterráneas y la recolección de agua lluvia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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