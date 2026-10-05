Por: Portal Bogotá

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El Festival Rock al Parque 2026 en Bogotá se consolida como uno de los eventos más importantes de la música en América Latina y, para esta edición especial de 30 años, regresa con novedades que marcarán la diferencia. De acuerdo con la información compartida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el festival abrirá sus puertas los días sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre de 2026, teniendo como sede el Parque Metropolitano Simón Bolívar. La entrada será gratuita y el acceso al público estará disponible desde la 1:00 p. m., mientras que las presentaciones de las bandas comenzarán a partir de las 2:00 p. m.

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Un aspecto relevante en esta edición es la ampliación del número de escenarios. Por primera vez, Rock al Parque contará con cuatro espacios: Plaza, Bio by Vans, Eco y, como gran novedad, el escenario BBC. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, la inclusión del escenario BBC responde al interés de fortalecer alianzas entre el sector público y privado, lo que busca diversificar la experiencia del público con una programación más rica y variada. En este contexto, la programación atraviesa géneros que van desde el metal, hardcore, punk e industrial hasta reggae, dancehall, indie y funk, subrayando el carácter inclusivo y amplio del festival.

Otra característica destacada de este año es la participación de más de 80 agrupaciones y artistas, lo que representa una oportunidad para que exponentes de distintos estilos encuentren un espacio dentro de la celebración. Para la Alcaldía de Bogotá, sumar escenarios permite ampliar la programación y darle cabida a más propuestas, manteniendo siempre el espíritu público y gratuito que ha caracterizado al festival a lo largo de su historia.

Pensando en la accesibilidad e inclusión, la organización del evento ha dispuesto infraestructuras específicas para mejorar la experiencia de las personas con discapacidad. De acuerdo con información oficial, el Escenario Plaza contará con una plataforma elevada que garantiza seguridad y facilita la visibilidad del espectáculo, mientras que en el Escenario Bio by Vans se implementará una solución similar. Los escenarios Eco y BBC ofrecerán espacios delimitados para la ubicación y el disfrute óptimo de los asistentes con discapacidad.

La Alcaldía de Bogotá ha compartido avances del montaje y novedades del evento a través de su cuenta oficial en la red social X, invitando a la ciudadanía a prepararse y sumarse a esta gran celebración del rock.

¿Cuáles son los escenarios del Festival Rock al Parque 2026 y qué novedades presentan?

El festival contará con cuatro escenarios principales: Plaza, Bio by Vans, Eco y, por primera vez, el escenario BBC. La incorporación de este nuevo espacio simboliza una alianza entre el sector público y privado para enriquecer la programación y ofrecer una experiencia más diversa para los asistentes.

¿Cómo será la accesibilidad para personas con discapacidad en Rock al Parque 2026?

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, el festival dispondrá de plataformas elevadas en los escenarios Plaza y Bio by Vans, además de zonas delimitadas y exclusivas en los escenarios Eco y BBC, para garantizar una adecuada ubicación y visibilidad de las personas con discapacidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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