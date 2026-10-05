Por: Portal Bogotá

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Rock al Parque 2026, uno de los eventos musicales más reconocidos de Latinoamérica, se prepara para celebrar tres décadas de historia durante los días sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. El festival, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), abre sus puertas de manera gratuita y ofrecerá conciertos en cuatro escenarios principales: Plaza, Bio by Vans, Eco y BBC, con ingreso permitido solo para mayores de 14 años.

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La expectativa por la edición de 2026 es grande, ya que marca los 30 años de existencia del festival. Las presentaciones iniciarán desde las 2:00 p. m. y las puertas estarán abiertas desde la 1:00 p. m. La organización ha dispuesto una serie de recomendaciones clave, especialmente dirigidas a quienes asisten acompañados de menores entre 14 y 17 años. En este grupo de edad, se recomienda que los adolescentes vayan en compañía de un familiar, acuerden puntos de encuentro y cuenten con números de contacto para emergencias. En caso de extravío, lo mejor es avisar de inmediato a la Policía de Bogotá o al personal identificado de la Alcaldía Mayor presente en el parque.

El festival contará este año con plataformas elevadas en los escenarios Plaza y Bio by Vans, así como áreas delimitadas en Eco y BBC para mejorar la experiencia y visibilidad del público. Además, estarán presentes unidades sanitarias portátiles, puestos de atención en salud, ambulancias medicalizadas y personal logístico para brindar orientación y acompañamiento. Según la información emitida por el Idartes, se habilitarán diferentes accesos según el tipo de asistente: el público general utilizará los ingresos por los costados oriental y occidental de la calle 63 y por la carrera 60, mientras que las personas con discapacidad tendrán entradas exclusivas con acompañante.

Dentro del parque no se permitirá el ingreso de menores de 14 años, ni el acceso a zonas de consumo de bebidas alcohólicas a quienes tengan menos de 18 años. Estas zonas estarán reservadas y supervisadas, y requieren la presentación de un documento de identidad válido. Por otra parte, no estará autorizada la venta de productos por terceros no avalados oficialmente. La organización también recuerda a los asistentes llevar ropa cómoda e impermeable, bloqueador solar y cuidar sus pertenencias. Se prohíbe portar objetos considerados peligrosos, como camisetas de equipos de fútbol, banderas, aerosoles, carpas, armas, animales de compañía, latas, elementos de vidrio, entre otros.

Finalmente, la programación incluye más de 60 bandas nacionales e internacionales, y aunque el ingreso es libre, es importante llevar dinero en efectivo ya que no habrá cajeros automáticos. Siguiendo estas recomendaciones, Rock al Parque 2026 promete ser una experiencia única y segura para todos los asistentes, de acuerdo con la información oficial publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Idartes.

¿Cuáles son las recomendaciones para asistir a Rock al Parque 2026 con menores de edad?

Las autoridades recomiendan que los adolescentes entre 14 y 17 años asistan siempre acompañados de un familiar, acuerden puntos de encuentro y cuenten con un número de contacto de emergencia. Deben evitar hablar con desconocidos y en caso de extravío, buscar ayuda de la Policía o del personal de la Alcaldía. El uso de ropa y calzado cómodos, junto con bloqueador solar, es fundamental para asegurar el bienestar de los menores.

¿Qué objetos no están permitidos en Rock al Parque 2026?

No se permite el ingreso de camisetas de equipos de fútbol, banderas, aerosoles, sombrillas con punta, carpas, latas, elementos de vidrio, instrumentos musicales, armas, alcohol, sustancias psicoactivas, animales de compañía, cámaras profesionales sin acreditación y medios de transporte como bicicletas, patines, drones y patinetas, siguiendo estrictamente la normativa del evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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