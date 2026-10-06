Por: Portal Bogotá

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Cumplir a tiempo con las obligaciones tributarias es fundamental para impulsar el desarrollo de Bogotá. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda de Bogotá, este viernes, 9 de octubre de 2026, vence el plazo para presentar y pagar la declaración del impuesto de Industria y Comercio (ICA) correspondiente al cuarto bimestre de este año, es decir, a los meses de julio y agosto. La entidad recomienda a todos los contribuyentes revisar con anticipación la información requerida, diligenciar correctamente la declaración y hacer el pago en las fechas establecidas, evitando así posibles sanciones e intereses.

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Los datos oficiales evidencian que, con corte al 30 de septiembre, la capital ha recaudado 6 billones de pesos por concepto de ICA, representando el 74,6 % de la meta anual proyectada para 2026, que asciende a 8 billones de pesos. El dato muestra un crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el recaudo alcanzó 5,3 billones de pesos. De acuerdo con Pablo Verástegui, director de Impuestos de Bogotá, es clave que "empresarios, comerciantes, profesionales y prestadores de servicios" cumplan dentro del plazo para evitar sanciones e intereses y, de este modo, asegurar que la ciudad cuente con los recursos necesarios para financiar sus principales necesidades.

Es importante precisar que el ICA es una obligación para quienes realizan actividades industriales, comerciales o de servicios en la ciudad y constituye una fuente sustancial de ingresos para Bogotá. Adicionalmente, los contribuyentes que pertenezcan al régimen común y reporten ingresos netos superiores a 43.498 Unidades de Valor Tributario (UVT) —aproximadamente 2.278 millones de pesos en 2026— también deberán pagar la sobretasa bomberil. Este cobro equivale al 1 % del impuesto liquidado por ICA durante el periodo correspondiente.

Como novedad, los contribuyentes del ICA pueden optar por realizar un aporte voluntario adicional del 3 %, 5 % o 10 % de ese impuesto, para apoyar el acceso de jóvenes de Bogotá a la educación superior. La Secretaría de Hacienda reitera el llamado a no dejar el trámite para último momento y enfatiza que quienes incumplan podrían ser sancionados de acuerdo con la normatividad vigente. Para resolver inquietudes, la entidad ofrece información en sus canales oficiales, incluyendo redes sociales bajo el usuario @HaciendaBogota.

¿Cuándo vence el plazo para pagar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) en Bogotá para el cuarto bimestre de 2026?

El plazo límite para presentar y pagar la declaración del ICA correspondiente al cuarto bimestre de 2026, que abarca los meses de julio y agosto, vence el viernes 9 de octubre de 2026. Es fundamental cumplir oportunamente para evitar sanciones o intereses.

¿Qué es la sobretasa bomberil y quiénes deben pagarla en Bogotá?

La sobretasa bomberil es un pago adicional equivalente al 1 % del valor liquidado del impuesto de Industria y Comercio (ICA) durante el periodo declarado. Deben pagarla los contribuyentes del régimen común cuyos ingresos netos superen las 43.498 Unidades de Valor Tributario (UVT), lo que corresponde aproximadamente a 2.278 millones de pesos en 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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