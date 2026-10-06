Por: Portal Bogotá

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La educación de niños, niñas y jóvenes en Bogotá mantiene su carácter prioritario, de acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito (SED), entidad que ha recordado a las familias y estudiantes la importancia de tener presentes las fechas de regreso a clases tras la semana de receso en octubre de 2026. Dentro del calendario escolar oficial, avalado por la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, las vacaciones escolares para los colegios distritales serán del 5 al 12 de octubre de 2026. Es relevante destacar que el lunes 12 de octubre será festivo y, por tanto, el retorno a las clases para la comunidad estudiantil de los colegios oficiales está previsto para el martes 13 de octubre en los horarios habituales definidos por cada institución educativa, según la información proporcionada por la SED.

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Este periodo de receso es un espacio para el descanso y la recarga de energías tanto para el estudiantado como para los docentes, en una ciudad donde garantizar el acceso a la educación se ha convertido en una política fundamental. En línea con este compromiso, la SED ha anunciado la apertura del proceso de matrículas para el año 2027 en los colegios públicos de la capital, que se extiende desde el 5 de octubre hasta el 23 de diciembre de 2026. El procedimiento es completamente virtual, gratuito y no requiere intermediarios, permitiendo a las familias consultar la oferta educativa disponible en el sitio www.educacionbogota.edu.co y seleccionar el cupo que mejor se adapte a sus necesidades; la asignación se realiza una vez se completa y confirma la información solicitada.

Una vez el sistema confirma el cupo, el siguiente paso es la pre-matrícula y posterior formalización, trámite que debe cumplirse entre el 13 de octubre y el 18 de diciembre de 2026 a través de la misma plataforma digital, incluyendo la carga de los documentos requeridos. Para quienes no realicen este proceso en las fechas estipuladas, existe la posibilidad de formalizar la matrícula presencialmente en el colegio elegido entre el 14 y el 29 de enero de 2027. Es fundamental culminar este procedimiento, porque si la formalización no se realiza, el cupo será liberado para ser ocupado por otro estudiante, como enfatizó la entidad educativa.

El SED precisa además que, en el caso de la educación inicial (prejardín, jardín o transición), los cupos pueden solicitarse e ingresarse en cualquier momento del año a través de www.matriculas.educacionbogota.edu.co. Así, la cobertura educativa integral y el cuidado de los procesos administrativos se mantienen como ejes centrales en la ciudad.

¿Cuándo es el regreso a clases en Bogotá después de la semana de receso de octubre de 2026?

El regreso a clases para los estudiantes de colegios oficiales de Bogotá, tras la semana de receso de octubre de 2026, está programado para el martes 13 de octubre en los horarios habituales definidos por cada institución educativa, según lo estipulado por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) en la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025.

¿Cómo se realiza el proceso de matrícula 2027 en colegios públicos de Bogotá?

El proceso de matrícula para 2027 en los colegios públicos de Bogotá es virtual, gratuito y no requiere intermediarios. Entre el 5 de octubre y el 23 de diciembre de 2026 se puede solicitar el cupo en www.educacionbogota.edu.co; luego, la pre-matrícula y formalización de documentos debe hacerse entre el 13 de octubre y el 18 de diciembre a través de la página web, o presencialmente en el colegio seleccionado entre el 14 y el 29 de enero de 2027 si el trámite virtual no se finalizó oportunamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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