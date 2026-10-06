Por: Portal Bogotá

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Desde el lunes 5 de octubre de 2026, los habitantes de Bogotá cuentan con dos nuevas rutas circulares de TransMiZonal, operadas por TransMilenio, que buscan fortalecer los vínculos entre los barrios y el componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Público. Esta decisión fue tomada con el objetivo de mejorar la movilidad en el norte y sur de la ciudad, atendiendo las necesidades manifestadas por la ciudadanía, de acuerdo con información publicada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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La primera de estas rutas, identificada como B929 Portal Norte – San José de Bavaria, extiende su recorrido sobre algunos de los principales corredores viales del sector norte. Este servicio parte del Portal Norte, avanza por la calle 170 hacia occidente, sube por la avenida Boyacá hasta el norte y retoma la autopista Norte a la altura de la nueva calle 183, regresando posteriormente al portal inicial. Esta ruta ofrece conexión directa a zonas como Villa del Prado, San Felipe, San José de Bavaria, Villa Lucy y Nueva Zelandia, entre otros barrios residenciales. En total, el trayecto cuenta con 17 paradas. Los horarios de operación varían según el día: de lunes a viernes, los buses circulan entre 5:00 a. m. y 9:00 p. m.; los sábados, entre 6:00 a. m. y 9:00 p. m.; y domingos y festivos, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., tal como lo reporta la Resolución R-DA-005 de septiembre de 2024.

La segunda ruta, H739 Circular Danubio, está concebida para el sur de la ciudad y favorece especialmente a los residentes del barrio Danubio Azul. Su recorrido inicia en la calle 56 sur con carrera 5a, cerca de la cárcel La Picota, ingresa por la calle 56 sur hasta el Colegio Fabio Lozano Simonelli Sede B y luego retorna para conectar con la avenida Caracas Sur. En total, el trayecto abarca 9 paradas y opera exclusivamente de lunes a viernes, con horarios de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., cubriendo así las horas de mayor demanda durante el inicio y cierre de la jornada laboral.

TransMilenio recomienda a los usuarios que, para planear sus trayectos o consultar detalles sobre las paradas de estas rutas, empleen la aplicación TransMiApp, utilicen el canal oficial en WhatsApp de la entidad y consulten periódicamente el sitio web institucional para mantenerse informados sobre novedades en la operación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y trayectos de las nuevas rutas TransMiZonal B929 y H739 en Bogotá?

La ruta B929 funciona de lunes a viernes entre 5:00 a. m. y 9:00 p. m., el sábado de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y los domingos y festivos hasta las 8:00 p. m. Recorre desde el Portal Norte, pasando por la calle 170, avenida Boyacá y calle 183, con 17 paradas en barrios residenciales del norte. La ruta H739 opera de lunes a viernes en dos franjas: 5:00 a. m. a 8:00 a. m. y 5:00 p. m. a 8:00 p. m., uniendo el barrio Danubio Azul con la avenida Caracas Sur y cuenta con 9 paradas.

¿Cómo puedo consultar en detalle las paradas y horarios de las rutas TransMiZonal B929 y H739?

Para conocer información precisa sobre los recorridos y las paradas de las nuevas rutas, TransMilenio aconseja descargar la aplicación TransMiApp, acceder a su canal oficial en WhatsApp o visitar la página web institucional, donde se encuentra disponible la información actualizada sobre la operación de servicios y horarios de las rutas B929 y H739.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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