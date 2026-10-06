Por: Portal Bogotá

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Bogotá se alista para recibir el Festival Rock al Parque 2026 con un ambicioso plan de limpieza y adecuación del espacio público, impulsado desde la administración local. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en articulación con los dos principales operadores de aseo del sector, LIME y Bogotá Limpia, puso en marcha una serie de acciones orientadas a mantener óptimas las condiciones del parque Simón Bolívar y la calle 63, escenarios centrales durante la realización de este emblemático evento musical.

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El Festival Rock al Parque 2026 tendrá lugar entre el 10 y el 12 de octubre, y desde la UAESP se diseñaron estrategias detalladas para enfrentar el reto logístico que representa la alta afluencia de público durante esas fechas. De acuerdo con información de la entidad, Bogotá Limpia dispondrá operarios que trabajarán los días sábado, domingo y lunes, con énfasis en jornadas nocturnas de barrido posteriormente a cada día del festival. Esta medida busca garantizar que los residuos producidos por los asistentes no impacten negativamente el entorno y que el parque Simón Bolívar permanezca en condiciones adecuadas tanto para los visitantes como para los ciudadanos de la zona.

El esfuerzo de preparación del espacio no se limita solo a la recolección y limpieza. Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, también se llevó a cabo una verificación del alumbrado público y se reportaron novedades respecto al manejo de escombros y llantas, elementos que pueden afectar la seguridad y la movilidad dentro del sector donde se desarrolla el festival. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que apunta a fortalecer el manejo responsable de residuos y el cuidado del espacio público en uno de los acontecimientos culturales más importantes de la capital.

El festival cuenta con una programación pensada para integrar a diferentes generaciones y diversos gustos musicales, consolidándose en la agenda cultural de la ciudad como un evento apto para públicos de todas las edades. Para quienes deseen conocer más detalles sobre la agenda y eventos específicos del Festival Rock al Parque 2026, la recomendación oficial es consultar la página principal del festival.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué prepara Bogotá para el manejo de residuos durante el Festival Rock al Parque 2026?

Bogotá, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y los operadores LIME y Bogotá Limpia, organizará jornadas de recolección, barrido y limpieza especialmente durante las noches posteriores a cada día de festival. Estas actividades se centran en el parque Simón Bolívar y la calle 63, con el objetivo de mantener el espacio público en condiciones óptimas para los asistentes y los habitantes de la zona.

¿Qué acciones realiza la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos para mejorar el espacio durante el festival?

Según la propia entidad, se llevó a cabo una verificación del alumbrado público y se reportaron novedades sobre escombros y llantas en el sector, integrando así acciones de seguridad, orden y limpieza, buscando que el entorno esté preparado tanto en términos de residuos como de infraestructura para recibir a miles de asistentes del Festival Rock al Parque 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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