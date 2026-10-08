Por: EL PILON SA

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El viernes 9 de octubre, diferentes sectores de Valledupar experimentarán interrupciones en el servicio de energía eléctrica debido a trabajos programados que buscan mantener y adecuar la red eléctrica, de acuerdo con información suministrada por Energua en un comunicado oficial. Estos trabajos se desarrollarán desde las primeras horas de la mañana y, según la zona, pueden prolongarse hasta la tarde, lo que requiere que los usuarios y residentes estén atentos a los horarios determinados para planificar sus actividades cotidianas.

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Uno de los cortes de mayor duración se presentará en el circuito Guatapurí 6, donde la interrupción está programada entre las 7:25 a. m. y las 4:25 p. m. Esta afectación impactará sectores urbanos, incluyendo la carrera 4 en las cercanías del Parque de la Leyenda, así como varias comunidades rurales. Entre las áreas rurales que figuran en la programación se encuentran Atánquez, Badillo, Chemesquemena, El Mojao, Guatapurí, Haticos II, La Mina, La Vega Arriba, Las Raíces, Los Corazones, Los Haticos, Patillal, Río Seco y Ramalito. Además, se verán involucradas instalaciones sensibles como el Batallón de Ingenieros, antenas de radio y televisión, el relleno sanitario y algunos colegios, lo que podría afectar tanto la prestación de servicios como las actividades ordinarias en esos lugares.

Por otro lado, el circuito Salguero 2 se someterá a labores entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m., lo que ocasionará interrupciones en la zona urbana, específicamente en la carrera 6 con calle 45, correspondiente al sector del barrio San Fernando. En este caso, los residentes y comercios de la zona deberán prepararse para una suspensión prolongada del suministro eléctrico.

Los trabajos también alcanzarán el circuito Mariangola 1, donde se prevé una interrupción desde las 8:10 a. m. hasta las 3:00 p. m. en la zona rural de Valledupar, específicamente en la vía hacia Caracolí y Los Venados, sector del kilómetro 1. Así mismo, el circuito Cañahuate 6 presentará suspensión del servicio desde las 8:20 a. m. hasta las 3:00 p. m. en la carrera 19 con calle 9, correspondiente al sector de Pozo Hurtado.

Según el comunicado de Energua, estas labores son parte de la programación regular y tienen como objetivo principal garantizar el buen funcionamiento y la seguridad del sistema eléctrico. Por lo tanto, se insta a los usuarios de los sectores afectados a considerar los horarios informados y tomar las precauciones necesarias para minimizar los inconvenientes durante la jornada sin electricidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores de Valledupar afectados por la suspensión de energía el viernes 9 de octubre?

La interrupción del servicio en Valledupar el viernes 9 de octubre impactará tanto áreas urbanas como rurales. En la zona urbana, los cortes se presentarán en la carrera 4 alrededor del Parque de la Leyenda y en la carrera 6 con calle 45, sector del barrio San Fernando, así como en la carrera 19 con calle 9, en Pozo Hurtado. Las áreas rurales que figuran en el cronograma incluyen Atánquez, Badillo, Chemesquemena, El Mojao, Guatapurí, Haticos II, La Mina, La Vega Arriba, Las Raíces, Los Corazones, Los Haticos, Patillal, Río Seco y Ramalito, entre otras.

¿Por qué Energua programa interrupciones de energía eléctrica en diferentes circuitos?

Según el comunicado de Energua, los cortes de energía corresponden a trabajos de mantenimiento y adecuación de la red eléctrica. Estas labores buscan asegurar el correcto funcionamiento y la seguridad del sistema eléctrico, por lo que la empresa solicita a los usuarios prestar atención a los horarios indicados y tomar medidas para enfrentar el periodo temporal sin servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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