El asesinato de Miguel Uribe Turbay sigue abriendo nuevos frentes judiciales y esta vez dos antiguos integrantes de las Farc quedaron bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la exsenadora Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como alias ‘Marcos Calarcá’, contra quienes el alto tribunal abrió una indagación previa relacionada con el magnicidio del dirigente político.

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La noticia fue confirmada por Julián Gallo, antiguo congresista del partido Comunes y exintegrante de esa guerrilla, quien explicó que los abogados de los señalados recibieron una respuesta de la Corte sobre el inicio de las actuaciones. Según contó, el movimiento judicial está relacionado con la información entregada por María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe.

Gallo explicó el alcance de la decisión y dejó claro que, por ahora, no se trata de una investigación formal con conclusiones sobre responsabilidades penales. “La semana pasada la Corte respondió a los abogados que asumieron ese proceso que estaba iniciando una indagación sobre Luis Alberto Albán y Sandra Ramírez, pero es como una investigación preliminar”, manifestó.

Sin embargo, el exsenador rechazó cualquier participación de antiguos integrantes de Comunes en el crimen. Frente a los señalamientos que rodean el caso, fue enfático en defender a quienes hicieron parte de esa bancada: “Absolutamente, ningún integrante de la bancada de Comunes tuvo que ver en ese homicidio”, aseguró.

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El nuevo capítulo judicial tiene como antecedente las declaraciones de Tarazona, quien planteó interrogantes sobre posibles conexiones entre antiguos miembros de las Farc y la planeación del atentado contra su esposo. El 21 de octubre, la Fiscalía había compulsado copias ante la Corte Suprema para que examinara posibles responsabilidades de antiguos congresistas de Comunes. Entre los nombres mencionados estaban Sandra Ramírez, Luis Alberto Albán y Julián Gallo.

El atentado contra Miguel Uribe ocurrió el 7 de junio de 2025 en Bogotá, mientras que el dirigente político falleció el 11 de agosto de ese año. Desde entonces, las autoridades han avanzado en las pesquisas para establecer quiénes estuvieron detrás del ataque y si hubo responsables que participaron en su planeación.

Pero el asunto también llegó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El despacho de la magistrada Lily Andrea Rueda solicitó información a la Corte Suprema sobre las actuaciones contra Sandra Ramírez, debido a que ella es compareciente ante ese tribunal. La petición busca establecer si aparece vinculada a las investigaciones remitidas por la Fiscalía y verificar el cumplimiento de sus compromisos con la justicia transicional, entre ellos aportar verdad y no cometer nuevos delitos.

La JEP dio un plazo de tres días hábiles para recibir la respuesta del alto tribunal, en un caso que suma interrogantes sobre posibles responsabilidades alrededor del magnicidio.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.