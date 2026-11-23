La información sobre el retiro del esquema de protección del periodista Daniel Coronell fue revelada por el periodista Julio Sánchez Cristo durante su espacio en Caracol Radio.

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Según lo expuesto en la conversación, la Unidad Nacional de Protección (UNP) habría tomado la decisión de quitarle el esquema de seguridad al comunicador.

La noticia se conoce cinco días después de que Coronell pronunciara un fuerte discurso al recibir el Premio Vida y Obra Simón Bolívar, en el que se refirió a diferentes asuntos de interés nacional.

Además, señala Sánchez, esto coincide con la fuerte respuesta del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, a las declaraciones del periodista.

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La revelación de Sánchez Cristo pone nuevamente sobre la mesa la discusión por las garantías de seguridad para los periodistas en Colombia, especialmente cuando realizan pronunciamientos públicos sobre asuntos políticos y de interés nacional.

Por ahora, no se conocen en la información divulgada los argumentos oficiales de la UNP para retirar la protección ni los detalles sobre la notificación de la medida a Coronell.

Tampoco se ha establecido oficialmente si la decisión tiene alguna relación con el discurso que el periodista pronunció durante la entrega del reconocimiento.

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