El periodista Miguel Ángel Peñaranda, reportero de ‘El Reporte Coronell’, de Noticias Uno, vivió momentos de tensión mientras hacía una transmisión en directo en un espacio público, luego de que dos hombres en bicicleta intentaran quitarle el celular en dos ocasiones. El propio noticiero denunció lo ocurrido este miércoles 21 de octubre a través de su cuenta oficial de X y compartió un video que muestra parte de la situación.

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#ElReporteCoronell I Durante una transmisión en directo el periodista de Noticias Uno y del Reporte Coronell @miguepenaranda sufrió un doble intento de robo por parte de dos hombres en bicicleta pic.twitter.com/2LiLrLpXoU — Noticias Uno (@NoticiasUno) October 22, 2026

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En las imágenes difundidas se observa al comunicador trabajando durante la noche, cuando los dos ciclistas se acercan e intentan arrebatarle sus pertenencias. Sin embargo, Peñaranda alcanzó a reaccionar y esquivó los movimientos, por lo que los presuntos ladrones no lograron llevarse ningún objeto, según la información publicada por el medio.

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El reportero advirtió a sus compañeros sobre lo que acababa de suceder. “Uy, pasó un señor y casi me deja sin celular (…) Vea dos”, comentó durante la transmisión, al percatarse de que otro hombre también se aproximaba. La secuencia permitió evidenciar que no se trató de un único acercamiento, sino de dos intentos de robo mientras el periodista cumplía con su labor.

La situación también fue advertida por Jhonathan Taborda Carmona, locutor y productor audiovisual de Noticias Uno, quien señaló durante el programa que a Peñaranda habían intentado quitarle el teléfono en repetidas ocasiones. “Lo están intentando robar en varias ocasiones. Dos veces le intentaron rapar el celular”, expresó al describir lo que estaba ocurriendo.

Por su parte, el periodista y consultor Yezid Daniel Baquero se acercó a Peñaranda y le recomendó desplazarse hacia una portería cercana, con el propósito de que pudiera ubicarse en un punto que le ofreciera mayor resguardo. El episodio quedó registrado en video y generó reacciones en redes sociales, donde los usuarios comentaron sobre los riesgos de trabajar en exteriores durante la noche.

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