Detrás de polémicas entre poderosos en Colombia, un millonario terreno situado en el norte de Bogotá, vinculado históricamente con DMG, desató un fuerte enfrentamiento institucional entre la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Notariado, según expuso El Tiempo.

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La controversia gira alrededor del predio ‘Las Mercedes’, ubicado en la calle 193 con Autopista Norte, donde David Murcia Guzmán buscaba construir en 2008 su sede propia.

Para adquirir dicha propiedad cercana al terminal norte, el entonces empresario habría invertido $ 23.000 millones en efectivo, operación que hoy representa una esperanza para indemnizar víctimas.

Aunque parece un potrero desde la Autonorte, el inmueble atraviesa complejas disputas judiciales y administrativas de altísima sensibilidad en todo el país.

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María Mercedes Perry, liquidadora de DMG, explicó que en 2008 los titulares “eran los representantes Colbank y la familia López Piñeres”, según le contó a El Tiempo.

Según verificó la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía, el negocio nunca figuró a nombre de DMG ni Murcia Guzmán, interviniendo aparentemente Guval, de Gutiérrez y Valencia.

“Se les pagó 23.000 millones de pesos en efectivo”, afirmó Perry según expedientes, detallando tres matrículas colindantes: Las Mercedes (50N-20341326), 50% de Nuevo San Antonio y El Bihar B.

Pese a que en 2014 la Fiscalía ordenó entregar Las Mercedes al agente liquidador, el traspaso sigue bloqueado porque Colbank nunca firmó escrituras.

Pulso entre SuperSociedades y SuperNotariado

En julio de 2026, la Dirección de Intervención Judicial de SuperSociedades reiteró ante Instrumentos Públicos de Bogotá inscribir Las Mercedes a favor de la liquidación luego de dos años sin respuesta.

El oficio advirtió que incumplir injustificadamente “podrá conllevar la imposición de sanciones o el inicio de incidentes correccionales”, recordando que la orden judicial estaba en firme.

Previamente, el 22 de julio de 2024, SuperSociedades ordenó a Instrumentos Públicos Bogotá Zona Norte registrar el bien “dentro de los cinco días siguientes a la comunicación de esta decisión” para DMG Grupo Holding S.A.

Instrumentos Públicos negó el registro alegando falta de título traslaticio, mientras SuperSociedades replicó que ninguna autoridad puede cuestionar sus decisiones dentro de procesos de intervención.

“La Superintendencia de Notariado no ha querido reconocer esos autos, que son órdenes judiciales, porque la Superintendencia de Sociedades es un juez, como un juez del circuito, como cualquier otro”, cuestionó Perry.

Consultada sobre su negativa registral, la oficina de prensa de la Superintendencia de Notariado evitó responder.

Defensa de propietarios y denuncias penales

Por su parte, Roberto Charris Rebellón, apoderado de Colbank y la familia López Piñeros, defendió la titularidad histórica vigente en los certificados oficiales.

El abogado sostuvo que sus clientes “son y han sido siempre los legítimos propietarios de ese inmueble, según el certificado de tradición expedido por la Oficina de Registro Zona Norte de Bogotá”.

Asimismo, denunció que sus representados “tienen conocimiento de acciones ilegales tendientes a que unos bienes que nunca fueron ni han sido de DMG, se transfieran a esa captadora ilegal, mediante providencias que son objeto de denuncias penales que actualmente se tramitan ante la Fiscalía General de la Nación”.

También señaló a Nicolás Polanía, exfuncionario de SuperSociedades, afirmando que actuó “ilegalmente mediante unas providencias dictadas en el año 2016, cuando fue Superintendente Delegado para Asuntos de Insolvencia, que este inmueble pasará a hacer propiedad de DMG. Por esta providencia fue llamado a juicio en el año 2018, y se le quito el negocio a la fiscal, se archivaron las diligencias y posteriormente se obtuvo el desarchive y se ha solicitado que se le impute nuevamente a ese funcionario por el delito de prevaricato, cuyo radicado es 110016000049201605067 y se adelanta en la Fiscalía 211 Seccional”.

Además, el jurista lanzó fuertes acusaciones contra la agente liquidadora por pagos estatales recibidos sobre franjas viales del predio en litigio.

“La señora maría Mercedes Perry Ferreira está siendo investigada por el delito de peculado ante la Fiscalía 295 Seccional con radicado 110016000049202344932, por haberse apropiado de dineros del IDU, aduciendo falsamente ser la propietaria del Lote Las Mercedes y por tal razón la anotación 22 de ese folio dejó sin validez la expropiación y cerró el folio que le otorgaba una franja de terreno por la que el IDU pago mal. El estudio que se acompaña de la Personería sobre ese tema demuestra que el IDU pago mal y la liquidadora de DMFG de mala fe recibió más de 529 millones en el año 2015 de un inmueble que no le pertenecía”, sentenció Charris Rebellón.

Historia judicial y reparación a víctimas

Los expedientes indican que la promesa se firmó el 3 de junio de 2008 por 1.000 millones iniciales y cuatro cuotas entre el 9 de junio y el 9 de septiembre.

Sin embargo, el 17 de noviembre de 2008 el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez intervino a DMG por seguridad nacional, quedando los predios inscritos a nombre de los vendedores.

“Cuando cae DMG, en noviembre de 2008, y la Fiscalía empieza a investigar, resultó que Murcia Guzmán nunca colocaba sus bienes a nombre de DMG, ni mucho menos a su propio nombre. Siempre estaban a nombre de terceros”, explicó Perry.

Tras poner los bienes a disposición del interventor el 13 de enero de 2009, notificando a Carlos Ernesto López Piñeres, una fiscalía levantó medidas en 2012 ordenando devolver 23.000 millones indexados en 2013.

Luego, el 9 de diciembre de 2014, bajo radicado 77573, otra fiscalía anuló lo anterior y entregó Las Mercedes a la liquidación judicial, litigio que estudia el Consejo de Estado.

Mientras un avalúo de 2014 tasaba el terreno en $65.000 millones, Perry destaca su valorización afirmando que “hoy vale más de $100.000 millones”, permitiendo reparar víctimas pendientes.

De 193.302 reclamantes que invirtieron desde 2 millones hasta más de $50 millones, a septiembre de 2026 aún quedan 60.064 personas sin indemnización.

Por las trabas legales, 4.290 inversores terminaron como copropietarios de un apartamento en Unicentro, situación que Perry espera cerrar vendiendo Las Mercedes tras dos meses de reconocimiento legal.

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