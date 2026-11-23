Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para una semana llena de movilizaciones y diversas expresiones ciudadanas programadas entre el 23 y el 29 de noviembre de 2026. De acuerdo con información oficial divulgada en Portal Bogotá, las actividades —convocadas por organizaciones sociales y comunitarias— buscan promover una protesta pacífica en la ciudad y visibilizar distintas reivindicaciones de la ciudadanía. Entre las consecuencias inmediatas, el Distrito advierte posibles afectaciones a la movilidad en puntos estratégicos, así como eventuales impactos sobre la operación de rutas TransMiZonales y troncales del sistema de transporte TransMilenio.

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La agenda de la semana tiene previsto que el lunes 23 de noviembre se realicen plantones en diferentes puntos, como frente a la Fiduprevisora y la Plaza de Bolívar, acompañados por eventos como una caravana contra las fotomultas y concentraciones por causas sociales. También se contempla un evento cultural en memoria de Dilan Cruz. El martes, la Universidad Distrital será escenario de murales como forma de protesta cultural. El miércoles, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se programan eventos y marchas, incluida una movilización que saldrá desde la Universidad Nacional de Colombia hacia la Plaza de Bolívar, conforme detalló Portal Bogotá.

El jueves le sigue una vigilia silenciosa en la Embajada de Israel y una marcha en San Cristóbal. Para el viernes 27 de noviembre, la Secretaría Distrital de Gobierno no reporta manifestaciones, pero la agenda se reanuda el sábado con la “Marcha 25N Barrios Unidos 2026” y un plantón en la Plaza de Bolívar. El domingo, las actividades destacan acciones culturales en Engativá y un festival en la plaza de mercado La Perseverancia, orientado a generar conciencia sobre la gentrificación, según indica la programación oficial consultada.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno y sus equipos de gestoras y gestores de diálogo social y derechos humanos, acompañará las actividades. El objetivo es salvaguardar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia en el espacio público. A la ciudadanía se le recomienda planificar sus recorridos, estar atentos a los desvíos y cierres viales, y consultar permanentemente Portal Bogotá para conocer actualizaciones sobre la movilidad.

Por último, se recalca que en la ejecución de las movilizaciones es fundamental participar de manera pacífica y respetar tanto a las autoridades como a los demás ciudadanos. El Distrito fortalecerá el acompañamiento para garantizar que las manifestaciones se desarrollen en un ambiente seguro y de respeto por los derechos de todos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales marchas y plantones en Bogotá durante la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026?

Durante la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026 en Bogotá se realizarán varias movilizaciones, como plantones frente a la Fiduprevisora, concentraciones y actividades culturales en la Plaza de Bolívar, protestas en la Universidad Nacional de Colombia y marchas relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer. Cada jornada incluye puntos de encuentro y horarios específicos, de acuerdo con la programación publicada en Portal Bogotá.

¿Cómo afectarán las movilizaciones de noviembre de 2026 a la movilidad y el transporte en Bogotá?

De acuerdo con Portal Bogotá, las manifestaciones pueden ocasionar cierres viales y cambios en la operación de rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio durante la semana de protestas. Por eso, se recomienda planificar los desplazamientos con anticipación y consultar constantemente las actualizaciones para evitar contratiempos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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