Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La accidentalidad vial en Ibagué continúa siendo motivo de alerta tras el fallecimiento de una persona este viernes en la concurrida carrera Quinta, lo cual elevó a 75 el número de víctimas mortales en siniestros viales en lo que va corrido de 2026. Según cifras de la Secretaría de Movilidad citadas por El Nuevo Día, esta cifra pone a la capital de Tolima a tan solo una muerte de igualar el registro alcanzado en 2025, cuando se reportaron 76 fallecidos. El panorama no solo refleja la gravedad de los accidentes en la zona urbana, sino que ratifica la persistencia de una problemática que, cada año, pone en riesgo la vida de los habitantes.

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Con el año aún en curso, la posibilidad de que se supere el récord del año anterior es un dato que pone en cuestión la efectividad de las estrategias actuales en materia de seguridad vial. La preocupación se incrementa si se tiene en cuenta el histórico de los últimos diez años. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, en 2016 se registraron 63 muertes por accidentes de tránsito en Ibagué; en 2017 la cifra ascendió a 96, lo que representa el pico más alto de la serie reciente. Posteriormente, en 2018 y 2019, se mantuvo en 69 víctimas en cada año, mientras que en 2020, un año atípico, hubo una reducción hasta las 46 víctimas reportadas.

Sin embargo, después de este descenso, los números han iniciado una tendencia hacia el alza: en 2021 se registraron 74 muertes, en 2022 bajaron a 48, pero en 2023 crecieron a 71, en 2024 sumaron 69, y en 2025 se alcanzaron 76 víctimas fatales. Para el año actual, el conteo ya llega a 75 vidas perdidas. Esta secuencia evidencia que, lejos de solucionarse, la situación muestra fluctuaciones preocupantes y un riesgo latente en las calles de Ibagué.

El más reciente incidente en la carrera Quinta no es solo una nueva estadística, sino una señal de alarma para las autoridades y la ciudadanía. Como lo reporta El Nuevo Día, cada muerte reaviva la discusión en torno a la responsabilidad de peatones, conductores y motociclistas, así como la importancia de mejorar la prevención y los controles en la movilidad urbana.

La problemática continúa creciendo, y la ciudad se enfrenta al reto de fortalecer sus acciones para proteger la vida en las vías.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas víctimas fatales por accidentalidad vial se han registrado en Ibagué en 2026?

Hasta la fecha, según cifras de la Secretaría de Movilidad reportadas por El Nuevo Día, en Ibagué se han registrado 75 víctimas fatales en siniestros viales durante 2026, quedando a apenas un caso de igualar el balance total del año anterior.

¿Cuál ha sido el año con mayor número de muertes por accidentes de tránsito en Ibagué en la última década?

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Movilidad presentados en El Nuevo Día, el año con el mayor número de víctimas fatales por accidentes de tránsito en Ibagué en la última década fue 2017, con un total de 96 personas fallecidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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