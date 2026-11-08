Por: Portal Bogotá

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Oscar Bolaños, un hombre que durante años recorrió las carreteras de Colombia transportando materiales para extintores, hoy enfrenta una nueva etapa en su vida en Gran Refugio, el centro sociosanitario ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bogotá. El entusiasmo de Oscar al hablar de los extintores y de las largas jornadas conduciendo vehículos pesados da cuenta de una vida llena de recuerdos y aprendizajes en la carretera. Según comparte, una de sus experiencias más memorables fue haber pasado tres meses recorriendo Buenaventura, lo que reflejaba tanto su dedicación al trabajo como su espíritu incansable.

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Su travesía vital cambió radicalmente cuando, hace cinco meses, ingresó al servicio sociosanitario en Kennedy, después de recibir el alta médica y no contar con una red familiar que garantizara su cuidado y bienestar. Luego de ese paso inicial, Oscar continuó su proceso en Gran Refugio, una unidad que, de acuerdo con información oficial citada en el texto, está pensada para atender de forma transitoria a personas mayores en situación de abandono hospitalario, es decir, que terminan su hospitalización sin tener redes de apoyo que puedan hacerse cargo de ellas.

Buena parte de la vida de Oscar se movió entre el trabajo como conductor de taxi, camión y labores de construcción. La exposición a distintos materiales habría deteriorado su salud respiratoria, obligándolo hoy a depender de oxígeno y cuidado médico constante. Cuando la salud ya no le permitió seguir trabajando tras el volante, Oscar buscó en el reciclaje una forma de sobrevivir, enfrentándose a nuevas dificultades en Bogotá, entre ellas, el distanciamiento familiar y la falta de vínculos afectivos fuertes.

La ausencia de su madre, a quien perdió a los ocho años, y el difícil entorno que siguió, lo han acompañado durante décadas y resurgen en actividades como las sesiones de estimulación sensorial en Gran Refugio, lideradas por profesionales como Jhon Alejandro Sánchez. Estos espacios ayudan a los adultos mayores a conectarse emocionalmente con su pasado y a encontrar en sus recuerdos una fuente de compañía y fortaleza.

Hoy, Oscar extraña la cercanía de su familia y la posibilidad de compartir con seres queridos. Sin embargo, mantiene viva la esperanza de una vida más independiente, impulsada por recuerdos como los paseos al río Aguas Claras y el contacto ocasional con personas significativas, como su cuñado, quien le obsequió el celular que usa para comunicarse y que simboliza uno de los escasos vínculos actuales. Aunque enfrenta dificultades, Oscar expresa su deseo de reincorporarse al trabajo y retomar el control de su vida, aspirando a recuperar su autonomía en este nuevo capítulo.

¿Qué es Gran Refugio y para qué sirve este servicio sociosanitario en Bogotá?

Gran Refugio es una unidad de atención transitoria en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bogotá, diseñada para acoger a personas mayores que, tras recibir alta médica, no cuentan con familiares u otras redes de apoyo que garanticen su cuidado y bienestar. Este servicio, según el texto, ofrece alojamiento, alimentación, atención integral en salud y apoyo psicosocial a quienes más lo necesitan.

¿Cómo ayuda la estimulación sensorial a personas mayores como Oscar Bolaños?

La estimulación sensorial, liderada por especialistas como Jhon Alejandro Sánchez en Gran Refugio, consiste en ejercicios y actividades que buscan evocar recuerdos significativos en las personas mayores. Esto contribuye a que conecten emocionalmente con momentos valiosos de su vida, lo cual promueve su bienestar psicológico y emocional durante procesos de recuperación y acompañamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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