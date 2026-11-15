Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes – Idartes anunció recientemente a las ganadoras de los premios nacionales de Narrativa Elisa Mújica y de Poesía María Mercedes Carranza, dos distinciones que buscan reconocer y apoyar el talento literario en Colombia. Laura Valentina Duarte Casallas obtuvo el galardón de narrativa gracias a su obra Absorción, mientras que Andrea Beaudoin Valenzuela fue reconocida en poesía con Herbario. De acuerdo con Idartes, ambas escritoras recibirán un incentivo económico de 32 millones de pesos y sus libros serán publicados en colaboración con sellos editoriales colombianos.

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El Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica, fundado en 2018, tiene como propósito visibilizar y estimular la creación narrativa de mujeres en el país, destacando obras inéditas y brindando la oportunidad de publicar las propuestas seleccionadas. En esta ocasión, la obra de Laura Valentina Duarte Casallas será editada junto a la editorial independiente Laguna Libros. Según el jurado, Absorción sobresalió "principalmente por la originalidad de su premisa, sumado a su estructura arriesgada y novedosísima". El veredicto también resalta cómo la autora “convierte una premisa descabellada en una reflexión profunda, conmovedora y crítica”, utilizando recursos visuales que enriquecen la transformación de los personajes y desarrollan un estilo sensorial e inmersivo. La obra explora críticas a las políticas de cuidado, los mandatos femeninos y cuestiona temas como la tecnología y la biopolítica.

Laura Duarte es una escritora, investigadora y gestora cultural que mezcla elementos del horror, la especulación y la animalidad en su exploración de la figura femenina. Con estudios en literatura, artes plásticas y teatro, cuenta con una maestría en escritura creativa y actualmente realiza un doctorado, residiendo en Nueva York.

Por su parte, el Premio Nacional de Poesía María Mercedes Carranza, creado en 2022, fomenta la publicación de poemarios inéditos sin limitaciones de género y este año seleccionó la obra Herbario de Andrea Beaudoin Valenzuela, que será publicada en alianza con Luna Libros y Cardumen Libros. El jurado destacó que el libro "logra juntar armónicamente ámbitos diversos generando nuevas imágenes para hablar de la maternidad", utilizando metáforas botánicas combinadas con elementos anatómicos y creando una voz poética contundente.

Andrea Beaudoin Valenzuela nació en Bogotá en 1989, es doctora en lenguas romances y literatura, además de licenciada y magíster en literatura por la Universidad Nacional de Colombia. Su obra novelística ha sido premiada y actualmente se desempeña como profesora en Washington D. C. Con estas iniciativas, Idartes impulsa la circulación y reconocimiento de la literatura inédita en Colombia.

¿Quiénes son las ganadoras de los premios nacionales de Narrativa Elisa Mújica y de Poesía María Mercedes Carranza?

Laura Valentina Duarte Casallas y Andrea Beaudoin Valenzuela son las ganadoras de los premios nacionales de narrativa y poesía, respectivamente, según el anuncio de Idartes. Sus obras serán publicadas y recibirán un estímulo económico, reafirmando su aporte a la literatura colombiana.

¿Qué buscan los premios de narrativa y poesía organizados por Idartes en Colombia?

De acuerdo con Idartes, estos premios nacionales están orientados a promover la publicación de obras inéditas, reconocer el talento narrativo y poético en el país y fortalecer la circulación de nuevas voces literarias mediante alianzas con editoriales independientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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