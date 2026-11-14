Barranquilla tiene un nuevo punto para rendirle homenaje a una de sus artistas más reconocidas en el mundo. La estatua de Shakira Isabel Mebarak Ripoll, que durante casi dos décadas estuvo ubicada en inmediaciones del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, fue trasladada a la renovada calle 72, donde quedó instalada desde el jueves 12 de noviembre.

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La escultura, que mide cinco metros de altura, fue donada por el artista alemán Dieter Patt e inaugurada en noviembre de 2006. En ella aparece la cantante con una guitarra, una representación de la faceta rockera que marcó buena parte de sus primeros años de carrera.

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Aunque la obra todavía permanece cubierta con cartón y no ha sido develada oficialmente, su nueva ubicación ya ha llamado la atención de los habitantes de la ciudad. De acuerdo con medios locales, varias personas se han acercado para fotografiarla.

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¿Dónde quedó ubicada la estatua de Shakira en Barranquilla?

La escultura fue instalada frente al estadio Elías Chegwin, en el corredor de la avenida 72. El traslado fue bien recibido por habitantes de Barranquilla y usuarios de redes sociales, quienes consideran que el nuevo espacio facilitará que tanto ciudadanos como turistas puedan acercarse a conocerla.

Entre los comentarios que han circulado sobre el cambio de ubicación se destaca uno que resume el entusiasmo de algunos internautas: “Este es el lugar donde siempre debió estar”.

La intención es que la figura de la barranquillera dé la bienvenida a quienes transiten por esta importante vía, que lleva oficialmente su nombre desde marzo de 2025, cuando el alcalde Alejandro Char anunció su denominación como Avenida Shakira. Antes de ese cambio, el corredor era conocido como avenida John F. Kennedy, nombre que recibió en 1963.

Esta es la otra estatua de Shakira que tiene Barranquilla

El traslado de la escultura de la guitarra no debe confundirse con otro homenaje que también tiene la artista en su ciudad natal. En diciembre de 2023 fue inaugurada una segunda estatua de Shakira, ubicada en el Gran Malecón. Esta obra muestra a la cantante en una pose de baile y se convirtió en otro atractivo turístico de Barranquilla.

Por su parte, la escultura que acaba de cambiar de lugar es la que fue donada por Dieter Patt y que durante años permaneció cerca del estadio Metropolitano.

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El traslado de la estatua coincide con un momento de pausa en la agenda internacional de la cantante, quien recientemente estuvo en Barranquilla acompañando a su padre, William Mebarak, luego de que presentara quebrantos de salud.

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Shakira también atraviesa un receso de su gira Las mujeres ya no lloran, con la que ha recorrido diferentes escenarios del mundo y ha alcanzado cifras históricas para una artista de habla hispana.

Además, la intérprete de ‘Antología’ aplazó el concierto que tenía previsto en Egipto debido a la situación de seguridad en ese país. La presentación fue reprogramada para 2027.

Mientras tanto, su ciudad natal sigue sumando espacios para recordar la trayectoria de una de las figuras colombianas con mayor reconocimiento internacional.

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