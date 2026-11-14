Por: El Espectador

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Los garbanzos con callo o panza de res son una receta tradicional de la gastronomía colombiana, caracterizada por la mezcla de sabores y texturas propias de la cocina criolla. Esta preparación se distingue no solo por su valor nutritivo, sino también por el proceso que requiere planificación, ya que, según las instrucciones compartidas, es importante dejar los garbanzos remojando desde la noche anterior. Además, los expertos sugieren acompañar el plato con aguacate y tajadas de plátano maduro frito.

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El proceso comienza cocinando el callo de res en una olla a presión junto con hierbas aromáticas, cubriendo todo con agua y cocinando durante 25 minutos después de alcanzar la presión. Una vez listo, se libera la presión, se agregan los garbanzos previamente remojados y escurridos, y se cocina nuevamente bajo presión por otros 25 minutos. Por separado, en una segunda olla, se elabora un sofrito con aceite de achiote, la parte blanca de la cebolla larga, cebolla cabezona, ajo, comino y una pizca de sal. Tras unos minutos, se añade el tomate rallado y se deja cocinar a fuego bajo hasta que los ingredientes estén bien integrados.

A continuación, se incorporan el callo y los garbanzos con su caldo al sofrito, junto con la zanahoria, el pimentón y la parte verde de la cebolla larga. Se ajusta la sal y el conjunto se cocina a fuego lento durante 15 a 20 minutos más, hasta que los sabores se mezclen por completo. Finalizando, se añade cilantro fresco picado antes de servir, lo que aporta frescura y aroma al plato.

En relación al origen del garbanzo, de acuerdo con varios historiadores citados, esta leguminosa ingresó a España a través de los cartagineses en el siglo III. Los romanos también valoraban el garbanzo, y en Pompeya la sopa de garbanzos era fundamental en su dieta. Más atrás en el tiempo, registros sitúan su cultivo en la actual Turquía hacia el 6.000 a.C. y en Siria desde el 11.000 a.C. Estudios sobre su consumo señalan que los egipcios ya disfrutaban del garbanzo frito entre 1580 y 1100 a.C., y también tuvo presencia en los Jardines Colgantes de Babilonia. Finalmente, los españoles trajeron el garbanzo a América durante la Colonia, haciéndolo parte de la tradición gastronómica local.

Esta receta, además de tener un trasfondo histórico significativo, resalta las propiedades nutritivas del garbanzo, una leguminosa rica en proteínas, fibra y carbohidratos.

¿Cómo preparar garbanzos con callo según la receta tradicional colombiana?

La preparación comienza remojando los garbanzos previamente. El callo se cocina en una olla a presión con hierbas aromáticas. Luego se agregan los garbanzos escurridos y se cocina nuevamente bajo presión. En otra olla se elabora un sofrito con cebolla, ajo, comino, sal y tomate. Finalmente, se mezclan todos los ingredientes con zanahoria, pimentón y cilantro, cocinando a fuego lento para integrar los sabores antes de servir.

¿Cuál es la historia del garbanzo y cómo llegó a América?

Según historiadores citados, el garbanzo llegó a España a través de los cartagineses en el siglo III y era consumido por romanos y egipcios en la antigüedad. Su cultivo se documenta en Turquía hacia el 6.000 a.C. y en Siria desde el 11.000 a.C. Los españoles lo trajeron a América durante la época de la Colonia, integrándolo a la cocina local.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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