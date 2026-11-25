Por: El Espectador

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Este jueves 26 de noviembre se llevará a cabo una jornada fundamental para el empleo en Bogotá. De acuerdo con El Espectador, la ciudad será escenario de dos ferias laborales que buscan ofrecer nuevas opciones de trabajo a cientos de personas. Una de estas iniciativas, enmarcada en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, está impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico y dirigida exclusivamente a mujeres. La convocatoria tendrá lugar desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en el Centro Comercial Outlet Factory, ubicado en la avenida de las Américas No. 62-84. Allí, 25 empresas pondrán a disposición aproximadamente 1.000 vacantes en diferentes sectores como comercio, servicios, producción, alimentos, salud y administración.

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Entre los perfiles que se ofrecerán en esta feria, figuran cargos como líder de control interno para el área de salud, jefa de contratación, controller de tecnología y gestión de información, administradora de tienda y coordinadora de operaciones supernumeraria. Además, se incluyen vacantes para jefa y auxiliar de enfermería, asesoras comerciales y de soluciones financieras, auxiliares de bodega, producción, farmacia y administrativas. Este espacio representa una oportunidad para las mujeres que buscan alternativas laborales y están interesadas en fortalecer su trayectoria profesional. Para participar, es indispensable que lleven su hoja de vida actualizada y su documento de identidad, pues la asistencia es gratuita. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el periodo de julio a septiembre de 2026, la brecha de empleo entre hombres y mujeres en Bogotá se sitúa en casi un 24 %, lo que refuerza la importancia de eventos enfocados en la empleabilidad femenina.

De manera paralela, Transmilenio liderará la última feria de empleabilidad del año en el Portal 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal. Este evento tendrá lugar de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. y contará con la oferta de cerca de 300 vacantes para cargos operativos, técnicos, auxiliares y administrativos. Ocho empresas de distintos sectores, entre ellas Gran Américas Mi Teleférico San Cristóbal, participarán con ofertas en áreas como servicios generales, producción, construcción, limpieza, seguridad, transporte y cocina. Al igual que en la otra feria, quienes deseen aplicar deben llevar su hoja de vida actualizada y no requieren inscripción previa.

Adicionalmente, las personas interesadas en continuar recibiendo información sobre convocatorias laborales, ferias de empleo y servicios de intermediación pueden sumarse al canal de WhatsApp "Empleo en Bogotá", donde hallarán actualizaciones relevantes para su búsqueda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se realizarán las ferias de empleo en Bogotá y quiénes pueden participar?

Las ferias de empleo de este jueves 26 de noviembre en Bogotá se desarrollarán en dos lugares: en el Centro Comercial Outlet Factory, enfocado en vacantes para mujeres, y en el Portal 20 de Julio, donde Transmilenio lidera una convocatoria abierta para todas las personas interesadas en diferentes perfiles laborales. Participar es fácil, solo se requiere presentar la hoja de vida actualizada y el documento de identidad; en ambos casos, la entrada es gratuita.

¿Qué perfiles y sectores estarán disponibles en las ferias de empleo de Bogotá?

Los sectores representados incluyen comercio, servicios, salud, producción, administración, limpieza, seguridad, construcción y transporte. Los perfiles disponibles abarcan desde auxiliares y operarios hasta cargos administrativos, técnicos, jefaturas, supervisoras, asesoras y profesionales juniors, de acuerdo con la información divulgada por El Espectador y las empresas participantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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