Por: Portal Bogotá

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Durante la mañana de este martes 3 de noviembre de 2026, Bogotá experimentó dificultades significativas en su movilidad, especialmente en la avenida Caracas con la calle 51. De acuerdo con la información reportada por las autoridades y divulgada por el portal oficial de la ciudad, el origen de esta problemática fue la presencia de una grúa de la empresa Metro que se averió en sentido sur a norte, antes del amanecer. Este hecho ocasionó una alta congestión vehicular en una de las principales arterias de la capital.

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Como consecuencia directa del percance, TransMilenio, el sistema masivo de transporte público de Bogotá, tuvo que implementar contraflujo en sus servicios troncales en el tramo comprendido entre la calle 45 y la calle 53, con el fin de garantizar la movilidad parcial de los usuarios en la zona afectada. Este contraflujo consistió en permitir que los buses circularan en sentido contrario al habitual para sortear la obstrucción generada por la grúa, como se detalla en los cortes informativos de la mañana.

Además de la medida temporal en la circulación de TransMilenio, se suspendió, en varias ocasiones, la operación en la estación Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán. La decisión de suspender el servicio en este punto crítico se tomó para prevenir mayores complicaciones y permitir la evacuación segura de los pasajeros, así como la intervención de equipos técnicos para el retiro del vehículo accidentado.

Posteriormente, hacia las 5:30 a. m., fue retirada la grúa que causó las afectaciones, permitiendo la normalización del tráfico en la zona y el restablecimiento total de los servicios troncales y la estación Calle 53. El proceso de atención y solución fue reportado en tiempo real por los canales informativos oficiales de Bogotá y TransMilenio, brindando a la ciudadanía la posibilidad de programar sus desplazamientos y tomar rutas alternas mientras persistía la congestión.

La situación subraya la importancia del monitoreo constante de la movilidad en las grandes ciudades y el rápido accionar de los sistemas de transporte para mitigar los efectos de imprevistos como vehículos varados, en este caso fundamental para la operación eficiente de TransMilenio y el bienestar de los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó la congestión vehicular en la avenida Caracas con calle 51 en Bogotá el 3 de noviembre de 2026?

La congestión vehicular se produjo debido a una grúa de la empresa Metro que se averió en sentido sur a norte en la avenida Caracas con calle 51, lo cual obligó a suspender y modificar el recorrido habitual de los buses de TransMilenio en ese sector, generando altas demoras y afectando la operación en la estación Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán, según la información oficial divulgada.

¿Qué significa el contraflujo de TransMilenio y cómo se implementó durante el incidente?

El contraflujo en TransMilenio es una medida de emergencia que permite que los buses circulen temporalmente en sentido contrario al habitual para superar una obstrucción o accidente. Durante el incidente del 3 de noviembre de 2026, los servicios troncales de TransMilenio operaron en contraflujo entre la calle 45 y la calle 53 sobre la avenida Caracas, buscando mantener la operación mientras se solucionaba el problema de la grúa varada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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