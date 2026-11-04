Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave ataque se presentó en el Valle del Cauca durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre, cuando un artefacto explosivo fue lanzado contra el peaje de Mediacanoa. Este punto está localizado en la jurisdicción del municipio de Yotoco, sobre la vía conocida por conectar a las ciudades de Cali y Buga, dos centros urbanos representativos de la región. De acuerdo con la información reportada, la detonación se produjo hacia las 3:45 a. m. y ocasionó daños significativos en las instalaciones del peaje, principalmente en la estructura superior de dos de los carriles por donde circulan los vehículos diariamente.

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Sobre los responsables del hecho, la información preliminar obtenida por las autoridades indica que dos hombres, quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta roja, se acercaron hasta la zona del peaje, lanzaron el artefacto explosivo y huyeron rápidamente del lugar. Hasta el momento, no se ha logrado establecer la identidad de estos sujetos ni se ha confirmado el tipo de explosivo utilizado en el atentado. Por ahora, las autoridades permanecen en el sitio realizando las investigaciones y verificaciones necesarias para entender con precisión cómo se produjo el ataque, así como determinar las características específicas del elemento que detonó.

Adicionalmente, el incidente adquiere especial relevancia por las amenazas que han circulado y que, según la información proporcionada, provendrían de un hombre identificado bajo el alias de ‘Marlon’. Este sujeto habría manifestado, en ocasiones anteriores, que podrían ejecutarse ataques similares contra este peaje. Sin embargo, de acuerdo con los reportes actuales, todavía no existe una confirmación oficial que vincule de manera directa a alias ‘Marlon’ con la explosión registrada en el peaje de Mediacanoa.

En estos momentos, las autoridades continúan liderando la investigación para identificar a los autores materiales del atentado y establecer de manera detallada las circunstancias que rodearon el hecho. Los trabajos se centran en la recolección de pruebas, así como en la revisión de posibles antecedentes y amenazas relacionadas con el caso, a la espera de obtener mayores indicios que permitan el esclarecimiento total de los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó en el peaje de Mediacanoa en el Valle del Cauca este miércoles 4 de noviembre?

Durante la madrugada del miércoles 4 de noviembre, un artefacto explosivo fue lanzado contra el peaje de Mediacanoa, en jurisdicción de Yotoco, sobre la vía que comunica a Cali con Buga. Según la información preliminar, dos hombres en una motocicleta arrojaron el aparato y huyeron, causando daños en dos carriles de las instalaciones. Las autoridades investigan los detalles de lo ocurrido.

¿Qué se sabe sobre las amenazas de alias ‘Marlon’ en relación con el atentado en el peaje?

Las autoridades han tenido en cuenta amenazas previas atribuidas a un hombre conocido como alias ‘Marlon’, quien habría advertido sobre posibles ataques en el peaje de Mediacanoa. Sin embargo, de acuerdo con los informes actuales, no hay una confirmación oficial que relacione directamente a esta persona con la explosión, por lo que la investigación continúa para esclarecer los hechos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.