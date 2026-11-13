En medio de los operativos por las autoridades en Bogotá, escalofriantes hallazgos sanitarios y ambientales en zonas muy transitadas del centro de la ciudad alertaron recientemente a residentes y autoridades distritales ante el grave deterioro del entorno urbano.

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Durante varios meses, caminar bajo los puentes de la Avenida Circunvalar y la Calle 26, en Bosque Izquierdo, cerca al Parque La Independencia, causó temor entre peatones.

Quienes transitaban por este corredor enfrentaron montañas de basuras acumuladas, olores nauseabundos, proliferación alarmante de roedores y escenas constantes vinculadas al consumo abierto de sustancias psicoactivas.

Este punto estratégico funcionaba como refugio permanente, tanto de día como de noche, para decenas de ciudadanos en condición de habitabilidad en calle establecidos bajo las estructuras viales.

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Debajo del puente de la Avenida Circunvalar, estas personas pernoctaban diariamente y clasificaban material reciclable extraído directamente de las bolsas de desechos abandonadas en las calles aledañas.

Como resultado, el parque y sus inmediaciones sufrían una crisis ambiental severa por basuras esparcidas, agravada porque los espacios públicos servían continuamente para realizar necesidades fisiológicas humanas.

Esta crítica situación comprometió seriamente la seguridad ciudadana, la sana convivencia vecinal y la salubridad pública del tradicional barrio capitalino durante largos meses sin soluciones definitivas.

La evidencia del abandono urbano en esos puentes saltaba a simple vista mediante focos permanentes de insalubridad, desechos orgánicos expuestos y plagas de roedores circulando libremente frente a viviendas y comercios.

Frente a este preocupante escenario, la comunidad organizada alertó formalmente a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia solicitando una intervención institucional urgente en el sector.

La respuesta distrital arrancó mediante el despliegue operativo de los nuevos Gestores del Orden sobre el eje vial de la Carrera Séptima y sus alrededores inmediatos.

Luego de escuchar las denuncias vecinales, estos equipos iniciaron vigilancia permanente en Bosque Izquierdo ejecutando recorridos continuos durante el día, la noche y la madrugada para restaurar el orden.

Durante una jornada interinstitucional articulada con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Alcaldía Local de Santa Fe y la Secretaría de Integración Social, abordaron el problema.

En dicho operativo, las entidades atendieron integralmente a hasta 15 ciudadanos habitantes de calle ubicados bajo el puente, ofreciéndoles toda la ruta social disponible del Distrito.

Paralelamente, las cuadrillas distritales atacaron los focos críticos de insalubridad, recolectaron toneladas de residuos acumulados y recuperaron físicamente el espacio público invadido en esta zona de la localidad.

Esta coordinación administrativa permitió resolver simultáneamente múltiples problemáticas sociales y ambientales que convergían peligrosamente en este punto neurálgico del centro expandido de la capital colombiana.

Desde aquel despliegue inicial, los Gestores del Orden sostienen presencia constante en el barrio para atender oportunamente cualquier novedad e impedir que reaparezcan dinámicas perjudiciales.

Cuando detectan nuevos intentos de asentamiento irregular bajo los puentes, los funcionarios dialogan con las personas, brindan orientación institucional y solicitan desalojar respetuosamente el espacio público recuperado.

Estas acciones preventivas buscan evitar la reincidencia de conflictos de convivencia y garantizar que las condiciones higiénicas y de seguridad perduren en beneficio de toda la ciudadanía.

Los habitantes de Bosque Izquierdo reconocen abiertamente las positivas transformaciones registradas en el vecindario desde que comenzó la vigilancia permanente ejercida por los Gestores del Orden.

Una residente recordó que allí llegaron a pernoctar hasta 60 ciudadanos habitantes de calle, celebrando que hoy caminan con tranquilidad mientras disminuye notablemente la venta de estupefacientes.

Así, la respuesta institucional oportuna demuestra cómo atender alertas ciudadanas permite recuperar espacios urbanos críticos y proteger eficazmente la calidad de vida comunitaria.

¿Qué son los gestores del orden en Bogotá?

Cabe remarcar que los Gestores del Orden son funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia que trabajan por turnos en sectores priorizados de Bogotá. Su labor consiste en acompañar a la ciudadanía, identificar situaciones que puedan afectar la convivencia, desarrollar acciones preventivas y articular respuestas con otras entidades del Distrito.

Entre sus funciones están promover el uso adecuado del espacio público, orientar a los ciudadanos, realizar actividades pedagógicas sobre convivencia y prevención de violencias, y atender situaciones relacionadas con ruido, disposición inadecuada de residuos, conflictos ciudadanos y otras problemáticas que afectan la vida cotidiana en los barrios.

También cumplen un papel importante en la identificación de las necesidades de cada territorio y en la articulación institucional para atenderlas. Cuando una situación requiere competencias específicas, los gestores coordinan con las entidades responsables, de manera que las respuestas no se limiten a atender el incidente inmediato.

La Secretaría de Seguridad reitera el llamado a la ciudadanía de alertar cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123.

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