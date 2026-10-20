Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa ha continuado su labor para fortalecer la seguridad ciudadana en la capital, y Chapinero se ha convertido en uno de los puntos clave de intervención. En los últimos días se presentaron dos hechos relevantes que demuestran el resultado del trabajo conjunto entre los Gestores del Orden, la Policía de Bogotá y entidades distritales, de acuerdo con información del portal oficial de la Alcaldía.

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El primer incidente tuvo lugar cerca de la Universidad de la Gran Colombia, en las inmediaciones de la Casa de Justicia. En la madrugada, alrededor de las 3:30, los Gestores del Orden detectaron un vehículo mal estacionado, que presentaba claros indicios de haber sido vulnerado: rayones, signos de forcejeo y un vidrio roto. Al reportar el caso y activar el protocolo con la Policía, se confirmó mediante el Centro Automático de Despacho (CAD) y monitoreo de cámaras que ese automóvil figuraba como robado desde hacía tres días en la misma localidad. Las autoridades lograron recuperarlo, y este hallazgo llevó a que el equipo reforzara la vigilancia en parqueaderos cercanos, sensibilizando a los responsables sobre la importancia de informar sobre situaciones fuera de lo común, señala Daniel Hernández, líder operativo de los Gestores del Orden en Chapinero.

En un segundo caso, hacia las 3:00 de la tarde, se identificó un camión antiguo con varias personas en su interior cuyo comportamiento generó sospecha. Al intervenir la Policía, nuevamente con apoyo del CAD y las cámaras de seguridad, se halló cerca de un kilogramo de marihuana oculto en el vehículo. Además, en el procedimiento se produjo una captura y fue necesaria la atención a un menor de edad presente en el camión.

Más allá de estos operativos específicos, los Gestores del Orden también trabajan en la recuperación del parque Sucre (también llamado parque de los Hippies), mediante campañas de sensibilización sobre consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio público, en colaboración con entidades y la comunidad. Además, reportan problemas de iluminación, acumulación de basuras y otros conflictos de convivencia, lo que facilita la intervención de los organismos competentes.

“Los Gestores del Orden no somos policías. Somos servidores públicos que trabajamos con la comunidad, hacemos prevención y anticipación por medio de la observación”, explicó Hernández, resaltando que su papel es identificar riesgos y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones para promover la seguridad y la convivencia. La presencia de estos equipos en Chapinero es permanente desde el 26 de enero, operando sin pausa durante toda la semana para identificar riesgos y apoyar a la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los Gestores del Orden y cuál es su función en Chapinero?

Los Gestores del Orden son servidores públicos que no pertenecen a la Policía, su labor se basa en la prevención, observación e identificación de situaciones de riesgo y convivencia, con el fin de articular esfuerzos entre la ciudadanía y las instituciones. En Chapinero, trabajan las 24 horas para fortalecer la seguridad ciudadana, reportando hechos sospechosos y promoviendo buenas prácticas en colaboración con entidades del Distrito.

¿Qué medidas se tomaron tras los recientes hallazgos de vehículos sospechosos en Chapinero?

Tras la recuperación de un carro robado y el hallazgo de drogas en un camión antiguo, los Gestores del Orden reforzaron la vigilancia en parqueaderos, sensibilizando a encargados sobre la importancia de verificar los vehículos y reportar cualquier anomalía a las autoridades. Además, continúan trabajando en campañas para mejorar la convivencia y seguridad en espacios públicos como el parque Sucre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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