Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La mañana de este viernes se tornó trágica en la ciudad de Ibagué, tras registrarse un fuerte accidente de tránsito en la carrera Quinta con calle 77, zona ubicada en el barrio El Jardín. El hecho dejó como saldo la muerte de Nicolle Valentina Bernal, una joven que se movilizaba en una motocicleta automática de color rojo, identificada con placas AFZ-41E. Según la información difundida por El Nuevo Día, Bernal perdió la vida en el sitio mismo del siniestro, mientras que una mujer que iba de pasajera resultó con lesiones y fue remitida a un centro clínico cercano.

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Después del impacto, las autoridades procedieron a realizar labores de inspección y recogida de pruebas, con el objetivo de aclarar cómo sucedió la tragedia y superar la incertidumbre sobre las circunstancias del accidente. Durante esas verificaciones, uno de los hallazgos que suscitó atención fue la presencia de un triturador de marihuana en el área donde ocurrió el choque. Aunque se investiga si este objeto tiene alguna relación directa con los hechos, de acuerdo con lo reportado por El Nuevo Día, hasta el momento ello no constituye una prueba de consumo de sustancias por parte de las ocupantes de la motocicleta.

Adicionalmente, varias versiones aportadas por testigos mencionaron que las dos mujeres involucradas habrían ingerido licor antes del fatídico hecho. Sin embargo, tal información aún debe ser corroborada oficialmente, ya que las autoridades no han confirmado hasta ahora si alguna de ellas estaba bajo efectos de alcohol u otras sustancias psicoactivas durante el accidente.

Dentro de las primeras hipótesis, se encuentra la posibilidad de que el accidente estuviera relacionado con las condiciones de la vía, que estaba mojada por lluvias recientes. Sin embargo, la incidencia precisa de este factor, así como la de otros elementos todavía no esclarecidos, permanece bajo indagación. Unidades de la Policía Metropolitana de Ibagué junto a agentes de tránsito desplegaron los procedimientos de rigor en el sitio, mientras la investigación continúa para determinar las causas reales que llevaron a la muerte de Nicolle Valentina Bernal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente de tránsito en el barrio El Jardín de Ibagué?

Hasta el momento, las autoridades investigan varias hipótesis sobre las causas del accidente que cobró la vida de Nicolle Valentina Bernal. Entre las primeras versiones, se señala la posible influencia de la vía mojada por lluvias y se indaga si hubo consumo de licor o sustancias, basado en testimonios de testigos y el hallazgo de un triturador de marihuana. Sin embargo, ninguna de estas causas ha sido confirmada oficialmente.

¿Qué investigan las autoridades sobre el hallazgo de un triturador de marihuana en el accidente?

El hallazgo de un triturador de marihuana en el sitio del accidente es objeto de análisis por parte de las autoridades, pues buscan determinar si corresponde a las ocupantes de la motocicleta y si guarda relación directa con el siniestro. Por ahora, dicho hallazgo no constituye prueba de consumo previo de sustancias por parte de las víctimas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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