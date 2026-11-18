Por: Caracol TV

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La devoción por Boca Juniors, el emblemático club de fútbol argentino, ha impulsado a muchos de sus seguidores a realizar gestos memorables a lo largo de los años, pero lo vivido por Pablo Barrionuevo es una verdadera muestra de pasión inquebrantable. Según Noticias Caracol, Barrionuevo, un joven aficionado conocido entre los fanáticos como ‘xeneize’ y con tan solo 23 años de edad, se embarcó en un recorrido extraordinario con la finalidad de estar presente en la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla. Lo más notable de su travesía es que decidió cruzar gran parte del continente sudamericano en su Honda GLH 150, la misma motocicleta con la que se gana la vida trabajando como repartidor en Argentina.

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El viaje de Barrionuevo comenzó en El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, y el objetivo era llegar a la 'Arenosa', sobrenombre de Barranquilla, tras completar un trayecto de aproximadamente 7.800 kilómetros. Hasta el momento, ha atravesado diversos países, como Chile, Perú y Ecuador, enfrentando rutas exigentes y condiciones cambiantes. Entrevistado por 'Radio la red', el joven relató que, tras un inicio pausado mientras avanzaba por territorio argentino, se vio obligado a aumentar la velocidad de su recorrido, realizando hasta 700 kilómetros diarios en los últimos tres días para cumplir con los tiempos antes de la final que disputará Boca Juniors ante Atlético Mineiro en el 'Coloso de la Ciudadela'.

Durante sus paradas para alimentación y abastecimiento de combustible, Barrionuevo contó las dificultades y emociones vividas en el camino. Mencionó que diseñó una ruta extensa que incluyó varias provincias argentinas y pasos internacionales: cruzó Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, ascendió hacia Purmamarca y cruzó a Chile por el Paso de Jama, continuando su trayecto por el norte chileno y recorriendo Perú de sur a norte en tan solo cuatro días.

Más allá de las complicaciones físicas y el cansancio propio de la carretera, la historia de Barrionuevo transcendió y captó la atención incluso dentro del entorno de Boca Juniors. En su diálogo con la prensa, reveló que un amigo de Leandro Paredes, jugador del club, lo contactó para obsequiarle una entrada a la final, un gesto inesperado que podría culminar esta odisea con el sueño de Barrionuevo: alentar a su equipo en la definición del torneo el 21 de noviembre. Esta travesía no solo refleja la pasión de un hincha, sino también la solidaridad y el reconocimiento entre quienes comparten la misma afición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el recorrido de Pablo Barrionuevo para llegar a la final de Boca Juniors en la Copa Sudamericana?

Barrionuevo inició su travesía en El Palomar, provincia de Buenos Aires, y transitó regiones como Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Purmamarca para luego cruzar a Chile por el Paso de Jama. Desde ahí recorrió el norte de Chile, todo Perú de sur a norte en cuatro días y finalmente llegó a Ecuador, con la meta clara de arribar a Barranquilla y presenciar la final de la Copa Sudamericana.

¿Por qué es significativa la moto de Pablo Barrionuevo en su viaje hacia la final de Boca Juniors?

La relevancia de la motocicleta Honda GLH 150 radica en que es el vehículo que Barrionuevo utiliza para su trabajo diario como repartidor en Argentina. Decidir usar su "herramienta de trabajo" para cruzar fronteras representa tanto un símbolo de esfuerzo personal como un ejemplo de cómo la pasión por Boca Juniors moviliza a sus hinchas más allá de cualquier límite.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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