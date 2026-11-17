La periodista colombiana Vilma Jay, recordada por su paso por Noticias Caracol, sorprendió a sus seguidores al contar el delicado episodio de salud que enfrentó durante los últimos dos meses. A través de sus redes sociales, la comunicadora compartió detalles de una emergencia médica que comenzó con un fuerte dolor abdominal y terminó en una cirugía de urgencia en México.

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La experiodista se había trasladado a Ciudad de México para asumir una nueva oportunidad laboral en el Consulado General de Colombia. Sin embargo, después de aproximadamente un mes en ese país, comenzó a experimentar síntomas que inicialmente relacionó con un cólico menstrual.

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Lo que parecía una molestia pasajera terminó convirtiéndose en una situación médica de gravedad. Según su relato, el dolor aumentó hasta el punto de que tuvo que acudir a un centro asistencial, donde recibió una noticia inesperada.

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Vilma Jay recibió un diagnóstico que cambió sus planes en México

Durante la valoración médica, los especialistas encontraron un tumor en su ovario derecho. La situación se complicó debido a una torsión ovárica severa, una condición en la que el ovario gira sobre sí mismo y puede interrumpir el flujo sanguíneo.

En el caso de la comunicadora, el tamaño del tumor habría favorecido esa complicación, que terminó provocando una afectación grave del tejido ovárico.

Jay recordó el impacto que sintió cuando los médicos le comunicaron el hallazgo: “Hemos encontrado un tumor en tu ovario derecho”, fue la frase que, según contó, cambió por completo el rumbo de su vida.

El dolor abdominal era tan intenso que los medicamentos no lograban aliviarlo, por lo que los profesionales determinaron que debía ser intervenida de inmediato.

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La periodista tuvo que someterse a una operación que se extendió por más de dos horas. El procedimiento dejó una cicatriz similar a la de una cesárea y tuvo como consecuencia la pérdida de su ovario derecho, una situación que también representó un fuerte impacto emocional.

En su relato, Vilma no solo habló de las dificultades físicas de la recuperación, sino también de lo que significó asimilar un diagnóstico de esa magnitud lejos de su entorno habitual. La comunicadora describió estos meses como una experiencia difícil, marcada por la incertidumbre y la necesidad de adaptarse a una nueva realidad mientras avanzaba en su recuperación.

Vilma Jay reflexionó sobre la salud y las exigencias laborales

En medio de su testimonio, la experiodista también relacionó lo ocurrido con el ritmo de trabajo que llevaba desde su llegada a México. Según explicó, las exigencias laborales y el estrés acumulado pudieron haber influido en el deterioro de su bienestar.

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Uno de los aspectos que más destacó fue el hecho de haber recibido atención médica en Ciudad de México. Incluso manifestó que, de haber enfrentado la emergencia en San Andrés, su lugar de origen, el desenlace podría haber sido diferente debido a las limitaciones que, según señaló, tiene el sistema de salud insular.

Actualmente, Jay se encuentra en un proceso de recuperación, acompañada por sus familiares y aferrada a su fe. Su experiencia también la llevó a compartir una reflexión sobre la importancia de escuchar las señales del cuerpo y no dejar que las responsabilidades laborales estén por encima del bienestar personal.

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