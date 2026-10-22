En la madrugada de este jueves 22 de octubre, un motociclista atropelló a varios trabajadores que adelantaban labores de reparcheo en la carrera 27, en el centro de Bogotá. El hecho ocurrió en la calle 6 con carrera 27, mientras los operarios realizaban trabajos de mantenimiento en la vía.

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Según el reporte del periodista Edwar Porras, conocido como el ‘Ojo de la noche’ de Noticias Caracol y Blu Radio, el conductor habría transitado a una velocidad excesiva antes de arrollar a los trabajadores que estaban en la zona de intervención.

Luego del accidente, uno de los operarios fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. El motociclista también tuvo que ser remitido a un centro de salud.

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De manera preliminar, se indicó que el conductor podría estar en aparente estado de embriaguez. Sin embargo, esta condición no ha sido confirmada oficialmente, por lo que se deberá establecer qué ocurrió y en qué circunstancias se produjo el atropello.

El accidente se registró mientras los trabajadores adelantaban labores de mantenimiento y reparcheo en este sector del centro de la capital, donde la presencia de personal en la calzada hacía parte de la intervención vial.

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