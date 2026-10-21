Nicola Crump no pudo seguir al volante cuando empezó a sentirse mal durante un viaje por carretera en Inglaterra. Su hijo Zac Howells, de 12 años, quedó entonces frente a una situación inesperada: su mamá estaba inconsciente y el automóvil seguía avanzando a casi 100 kilómetros por hora.

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El episodio ocurrió el 14 de diciembre de 2025, cuando ambos se dirigían al mercado de Wellesbourne. Antes de desvanecerse, Nicola alcanzó a advertirle al niño que no se encontraba bien. Sin embargo, perdió el conocimiento y una de sus piernas quedó presionando el acelerador, lo que mantuvo el vehículo en movimiento.

Zac consiguió maniobrar hasta llevar el carro hacia la franja divisoria de la carretera y detenerlo. Una vez que logró frenar, apagó el motor y llamó al servicio de emergencias del Reino Unido. También utilizó el GPS del vehículo para facilitar su ubicación.

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La rápida intervención permitió que los equipos de asistencia llegaran hasta ellos. Nicola recuperó el conocimiento sin comprender inicialmente lo que había ocurrido y preguntó si habían sufrido un accidente. Su hijo le explicó que había conseguido detener el automóvil y que ambos estaban a salvo.

Tras ser atendida, Nicola supo que tenía la presión arterial muy baja. Sin embargo, ese hallazgo no estableció por sí solo por qué había perdido el conocimiento, por lo que la mujer tenía previsto acudir a una consulta de cardiología para continuar con las evaluaciones.

El reconocimiento que recibió Zac por salvar a su mamá

La historia del menor llegó a los Pride of Britain Awards 2026, premios que distinguen a personas por acciones extraordinarias. Zac fue seleccionado para recibir el reconocimiento Child of Courage por su actuación durante la emergencia.

El futbolista inglés Jude Bellingham fue el encargado de anunciarle a Zac Howells que recibiría el reconocimiento. El menor recibió la noticia durante una sorpresa en el estadio de Wembley, meses después de haber intervenido cuando su mamá se desmayó mientras conducía.

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