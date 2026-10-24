Una granja en el centro de Inglaterra quedó en el foco de una investigación por la presunta fabricación clandestina de metanfetamina, luego de que nueve hombres fueran acusados de participar en la operación. El caso llamó la atención por las características de la instalación, que llevaron a la prensa británica a compararla con el laboratorio de la serie ‘Breaking Bad’.

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La propiedad investigada está ubicada cerca de Furnace End, en el condado de Warwickshire. Según la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA, por sus siglas en inglés), los procesados habrían integrado un grupo criminal dedicado a producir esta sustancia.

Las imágenes difundidas del lugar muestran recipientes de gran tamaño, bombonas de gas y contenedores conectados mediante tuberías metálicas. El operativo contó con apoyo de la Policía de Warwickshire y organismos de emergencia de West Midlands.

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UK MEXICAN METH LAB! Four men have been charged over an alleged conspiracy to manufacture methamphetamine at a remote farm in Warwickshire, bringing the total number charged in the National Crime Agency investigation to NINE. The latest defendants are: 🔴 Kenneth Burton, 34 —… pic.twitter.com/RdBXrVvTMB — Not Guilty TV (@Notguiltytv) October 23, 2026

¿Quiénes son los nueve acusados?

Cinco de los hombres vinculados al proceso son ciudadanos mexicanos: Alejandro Ambriz Dimas, de 45 años; Víctor Ramírez, de 47; Fausto Beltrán, de 33; Lioncio Moso Borja, de 37, y José Núñez Angolo, de 44.

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Los cinco enfrentan cargos por presunta conspiración para producir metanfetamina, una droga clasificada como sustancia de Clase A en el Reino Unido. Según los reportes de medios británicos, los acusados sostienen que viajaron al país por motivos laborales y niegan su participación en una operación ilegal.

Los otros cuatro procesados son Kenneth Burton, Paul Harkness Mawby y Anthony Devine, todos de 34 años, y Mohammed Khan, de 36. Los tres primeros fueron detenidos en el condado de Durham y en Stockton-on-Tees, mientras que Khan es de Birmingham.

De acuerdo con la información divulgada, las nuevas detenciones se produjeron el jueves 22 de octubre y ampliaron el número de personas vinculadas a la investigación.

¿Por qué comparan el caso con ‘Breaking Bad’?

La referencia a la serie estadounidense se debe a que su protagonista, Walter White, pasa de ser profesor de química a fabricar metanfetamina y termina involucrado en el narcotráfico.

En el caso de Warwickshire, la comparación surgió por la presunta existencia de una instalación para producir esta droga en una propiedad rural. Sin embargo, no se ha establecido públicamente que los acusados pertenezcan a un cartel específico.

La investigación se centra en hechos que habrían ocurrido entre febrero y agosto de 2026. Los cinco ciudadanos mexicanos comparecieron ante el Tribunal de la Corona de Warwickshire el 10 de septiembre y se declararon inocentes. El juicio está previsto para febrero de 2027 y podría extenderse durante cerca de un mes.

Mientras avanza el proceso judicial, la responsabilidad de cada uno de los nueve hombres deberá determinarse ante los tribunales. Las acusaciones y las detenciones no equivalen a una condena.

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