Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá, a través de una colaboración entre la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), invita a la ciudadanía a participar en una actividad enfocada en promover la integración y el bienestar colectivo: el ‘Plogging Bogotá 2026’. Este evento tendrá lugar el domingo 8 de noviembre de 2026 y busca no solo el ejercicio físico, sino también un impacto sostenible en los espacios urbanos.

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El propósito principal de ‘Plogging Bogotá 2026’ es ofrecer un espacio en el que los habitantes de la ciudad puedan contribuir a la limpieza y el cuidado del entorno mientras realizan actividad física. De acuerdo con la información presentada por la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el evento representa una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios, bajo la premisa de que el trabajo conjunto en actividades saludables favorece la construcción de una ciudad más sostenible.

La actividad de plogging, cuyo término combina el verbo sueco ‘locka upp’ (‘recoger’) con la palabra inglesa ‘jogging’ (‘correr’), consiste en que las personas caminen, troten o corran mientras recogen residuos a lo largo de un recorrido señalado. Según explican los organizadores, el objetivo es lograr que, al finalizar la jornada, Bogotá cuente con calles más limpias y ciudadanos más conscientes acerca de la importancia de la correcta disposición de los residuos.

Para el evento de 2026, el recorrido iniciará en la Plaza de los Artesanos (ubicada en la carrera 60 # 63a-52) y concluirá en el parque La Araña, en el barrio San Felipe (calle 75 con carrera 22). Aunque la participación es abierta para todos los ciudadanos y ciudadanas, los primeros 250 inscritos recibirán un kit especial para utilizar durante la actividad, lo que incentiva una inscripción temprana y una experiencia organizada.

De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), todas las actividades y trámites que realiza la entidad son completamente gratuitos, y no requieren intermediarios. La entidad enfatiza a la comunidad que no deben dejarse engañar por gestiones que impliquen cobros, reafirmando su compromiso con la transparencia y el servicio público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el plogging y cómo ayuda a la sostenibilidad urbana?

El plogging es una práctica que fusiona la recolección de basura (‘locka upp’ en sueco) con el ejercicio de trotar o caminar (‘jogging’ en inglés). Durante el plogging, los participantes recogen residuos en las calles mientras se ejercitan, lo que contribuye a la limpieza de los espacios públicos y fomenta la conciencia sobre la gestión responsable de los desechos en la ciudad, promoviendo la sostenibilidad y el sentido de comunidad.

¿Cómo pueden los ciudadanos de Bogotá inscribirse en el ‘Plogging Bogotá 2026’?

La convocatoria para el ‘Plogging Bogotá 2026’ está abierta a toda la ciudadanía; sin embargo, los primeros 250 inscritos tendrán la oportunidad de recibir un kit especial para la jornada. Aunque en el texto no se especifica el proceso de inscripción, los interesados pueden informarse a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Fedepalma, para participar en este evento de integración y sostenibilidad local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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