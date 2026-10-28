Por: Portal Bogotá

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Con la reciente expedición de los decretos distritales 466 y 467 de 2026, que aprueban los proyectos Repco 68 y Arcelandia, TransMilenio avanza en su apuesta por una movilidad sostenible en Bogotá. Según TransMilenio, con estos nuevos desarrollos se completa un total de cuatro Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS). Estas iniciativas buscan transformar espacios alrededor de la infraestructura de transporte, integrando vivienda, comercio, servicios y más áreas públicas, con el propósito de acercar a más personas a las oportunidades que conecta el sistema.

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De acuerdo con TransMilenio, Repco 68 y Arcelandia se unen a Fiotti y Primera de Mayo como ejemplos de proyectos que buscan reinventar el entorno urbano. Repco 68 está proyectado para construirse en la calle 19 No. 66-75, abarcando 5.819 metros cuadrados e incluyendo alrededor de 680 viviendas de interés social, junto a 945 metros cuadrados de nuevo espacio público. Por su parte, Arcelandia se ubicará en la avenida calle 13 No. 65-72, con un lote de 4.359 metros cuadrados, 490 viviendas de interés social y 833 metros cuadrados de nuevas áreas públicas.

Estos dos proyectos están localizados en el entorno de la avenida 68, donde avanza la construcción de una nueva troncal del sistema de transporte. Su objetivo principal es combinar la construcción de vivienda, comercio y servicios con espacio público funcional, facilitando así la cercanía de actividades diarias a medios de transporte y consolidando ambientes urbanos más accesibles e integrados. Esta dinámica busca que la transformación de la ciudad sea visible y se convierta en una mejora para quienes habitan Bogotá, según TransMilenio.

En palabras de Olga Lucía Ramírez, subgerente de Desarrollo Inmobiliario y Negocios de TransMilenio, la implementación de estos proyectos representa un compromiso con el Plan de Ordenamiento Territorial y una visión de ciudad donde el transporte público sirve como catalizador de la renovación urbana, promoviendo entornos más sostenibles y accesibles.

Actualmente, hay tres PRUMS ubicados en predios privados (Fiotti, Repco 68 y Arcelandia) y uno en un predio de TransMilenio (Primera de Mayo), además de tres proyectos más que están en etapa de estructuración. Más de 6.200 hectáreas de la ciudad han sido identificadas por su potencial normativo para futuros desarrollos inmobiliarios vinculados al sistema de transporte, según TransMilenio.

Las iniciativas surgen de Ondas Metropolitanas, una estrategia de ciudad para transformar y articular vivienda, comercio y espacio público alrededor de sistemas de transporte masivo. Los PRUMS funcionan como instrumentos de planeación que concretan esa visión, acercando oportunidades y promoviendo una movilidad urbana sostenible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa PRUMS y cómo impacta a las comunidades cercanas al transporte público en Bogotá?

PRUMS significa Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible. De acuerdo con TransMilenio, estos desarrollos integran vivienda, comercio, servicios y espacio público alrededor de la infraestructura de transporte público, buscando transformar positivamente el entorno y acercar actividades y oportunidades a quienes viven cerca de estaciones de transporte masivo.

¿Cuántos proyectos de renovación urbana impulsa TransMilenio y qué características tienen Repco 68 y Arcelandia?

TransMilenio impulsa cuatro Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible: Fiotti, Primera de Mayo, Repco 68 y Arcelandia. Entre Repco 68 y Arcelandia se construirán cerca de 1.170 viviendas de interés social y se sumarán aproximadamente 1.778 metros cuadrados de nuevo espacio público, todo en coordinación con la infraestructura de transporte y conforme a la visión de ciudad definida en el Plan de Ordenamiento Territorial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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