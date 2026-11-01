Por: Portal Bogotá

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El Parque de los Novios será escenario de una jornada especial este domingo 1 de noviembre con la realización de una nueva edición de Bebés al Parque, un evento diseñado para que niñas, niños, familias y cuidadores disfruten juntos de actividades artísticas, música en vivo, espacios de juego y experiencias de exploración. De acuerdo con la información publicada en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la iniciativa forma parte del programa Nidos, liderado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), y contará además con el respaldo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

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Según la organización del evento, la jornada se desarrollará entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Un componente destacado será la presencia de 20 emprendimientos locales que estarán ofreciendo productos dirigidos a la primera infancia y al hogar, tales como juguetes, moda infantil, accesorios y artículos de decoración. También habrá una oferta gastronómica variada, en la que los asistentes podrán disfrutar de postres, helados, café, hamburguesas y empanadas. De acuerdo con la SDDE, esta iniciativa se enfoca en fortalecer los negocios locales, acercarlos a nuevos clientes y crear oportunidades para su crecimiento.

María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, resaltó el papel fundamental de estos encuentros para el tejido emprendedor de la ciudad. En palabras suyas: "Los eventos de ciudad son una oportunidad para que los emprendimientos bogotanos den a conocer sus productos, conecten con nuevos clientes y fortalezcan sus ventas. Con la participación de los emprendimientos bogotanos en Bebés al Parque, acercamos la oferta comercial a las familias y generamos oportunidades para que estos negocios sigan creciendo".

Pensando en las necesidades del público infantil y sus familias, la organización dispondrá de áreas para descanso, zonas de lactancia y de cambio de pañal, así como experiencias con estimulación sensorial moderada. Estas medidas buscan facilitar la participación de niñas y niños en un ambiente adecuado para su bienestar.

Otra característica relevante de esta edición será que servirá como clausura de la tercera Bienal Internacional de Artes para la Infancia de Bogotá. Este evento, dirigido a artistas, familias, docentes e investigadores, promueve la creación y participación artística enfocada en la niñez. La invitación es a participar sin costo alguno, disfrutar de una jornada familiar diferente y contribuir al impulso de los emprendimientos locales de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué emprendimientos participarán en Bebés al Parque en el Parque de los Novios?

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció que en el evento estarán presentes 20 emprendimientos bogotanos, los cuales ofrecerán productos relacionados con la primera infancia y el hogar, como juguetes, moda infantil, accesorios y decoración, así como diversas opciones gastronómicas. Esta participación permite visibilizar y apoyar el trabajo de los negocios locales.

¿Qué es la estimulación sensorial moderada en eventos infantiles?

La estimulación sensorial moderada consiste en ofrecer experiencias adecuadas para niñas y niños, evitando la sobrecarga de estímulos. En el contexto de Bebés al Parque, esto significa crear espacios y actividades que permitan la exploración y el juego, pero cuidando el nivel de sonidos, colores y movimientos para que sea seguro y confortable para los más pequeños y sus familias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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