El ciclismo colombiano tendrá un nuevo representante en la máxima categoría de este deporte en 2027. El escalador Iván Ramiro Sosa fue anunciado como nuevo fichaje del EF Pro Cycling, equipo estadounidense al que llegará después de superar una cirugía de arteria ilíaca y con el reto de aportar en las principales carreras del calendario internacional.

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El regreso del corredor colombiano al WorldTour se producirá en medio de un cambio importante para la escuadra, que perderá al ecuatoriano Richard Carapaz, quien continuará su carrera en el NSN Cycling a partir de la próxima temporada. En ese escenario, Sosa aparece como una de las alternativas para reforzar al equipo en la montaña y ayudar a cubrir el espacio que dejará el campeón olímpico.

Aunque los dos corredores tienen trayectorias y características diferentes, la experiencia de Sosa en los ascensos puede ser un recurso importante para el EF Pro Cycling. El colombiano se ha destacado por su capacidad para atacar en terrenos exigentes, buscar victorias desde las fugas y competir en pruebas por etapas, cualidades que el conjunto estadounidense espera aprovechar en las Grandes Vueltas.

He’s back to the WorldTour, this time in pink 💗 Welcome to EF Pro Cycling, Ivan! https://t.co/bhO0VX8A8X https://t.co/UqdeEOOnue — EF Pro Cycling (@EFprocycling) October 21, 2026

Iván Ramiro Sosa vuelve a la élite del ciclismo

El ciclista cundinamarqués vestirá el uniforme rosado del EF Pro Cycling después de una etapa marcada por los problemas físicos. La cirugía de arteria ilíaca representó un obstáculo en su carrera, pero su recuperación le abre la puerta para regresar a la categoría más importante del ciclismo profesional.

Sosa cuenta con experiencia y resultados que respaldan su incorporación. En su palmarés figuran las victorias en la clasificación general de la Vuelta a Burgos y el Tour de Langkawi, además de triunfos en etapas de montaña que lo consolidaron como un escalador con capacidad para marcar diferencias.

A esos antecedentes se suman el segundo lugar que consiguió en el Campeonato Nacional de Ruta de Colombia de 2025 y una victoria reciente en Turquía. Estos resultados representan un respaldo para el corredor, que tendrá la oportunidad de recuperar protagonismo frente a los mejores ciclistas del mundo.

El reto de ocupar el espacio que deja Richard Carapaz

La salida de Carapaz supone un cambio para el EF Pro Cycling, que pierde a uno de sus principales referentes para las carreras por etapas. El ecuatoriano ha sido una pieza importante en las Grandes Vueltas y su ausencia obligará al equipo a reorganizar sus objetivos y las responsabilidades de sus corredores.

Jonathan Vaughters, director ejecutivo de la escuadra, destacó las condiciones de Sosa como especialista en fugas y alta montaña, características que pueden resultar útiles en la planificación deportiva para 2027.

El colombiano tendrá que demostrar que puede mantener la regularidad necesaria para competir en el WorldTour después de sus dificultades físicas. Su papel también dependerá de las decisiones tácticas del equipo y de las oportunidades que reciba en las principales pruebas.

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Así, el regreso de Sosa no solo representa una nueva oportunidad para su carrera, sino también una apuesta del EF Pro Cycling por el talento colombiano en un momento de renovación de su plantilla. La salida de Carapaz deja un desafío importante y el escalador tendrá la oportunidad de demostrar que puede aportar resultados en una de las estructuras más reconocidas del pelotón internacional.

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