Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Los habitantes de Ibagué deben prepararse para afrontar importantes cambios en la movilidad los días lunes 19 y martes 20 de octubre, debido al desarrollo del Clásico RCN, una reconocida competencia ciclística. Según información dada a conocer por la Secretaría de Movilidad, las restricciones viales se aplicarán desde las 7:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. Durante estas horas, se implementarán cierres de vías en diferentes sectores del norte, centro y sur de la capital tolimense, habilitándose los corredores de forma gradual conforme la caravana ciclista avance en su ruta. Por esta razón, quienes necesiten movilizarse por la ciudad durante estos horarios deberán estar atentos al cronograma y considerar vías alternas para evitar retrasos innecesarios.

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El itinerario del lunes 19 de octubre inicia con el ingreso de los ciclistas a Ibagué por la glorieta de El Salado. Desde este punto, la competencia tomará la variante hasta llegar a la glorieta del Aeropuerto, para luego continuar por el Parque Deportivo y la avenida Pedro Tafur en dirección a la glorieta de Mirolindo. Posteriormente, el Clásico RCN recorrerá lugares emblemáticos como el Carnaval del Pollo, la Fiscalía y la vía del SENA, continuando por la carrera Cuarta hasta la iglesia San Judas Tadeo y la calle 28. El trayecto sigue por el Comando de Policía de la calle 21, el Parque de la Música, el barrio El Libertador y finalmente el sector de La Vega, con llegada al restaurante Barbacoa. Todas estas zonas experimentarán restricciones temporales, por lo que la recomendación principal es anticipar desplazamientos, especialmente si deben circular por la avenida Pedro Tafur, el sector Mirolindo o el centro de Ibagué.

Para el martes 20 de octubre, la organización establece que la jornada parte desde el parque Murillo Toro. Los ciclistas bajarán por la carrera Tercera hasta la calle 15, después girarán hacia la carrera Segunda y seguirán hacia la calle 19. El recorrido incluirá barrios como Combeima y Ricaurte, culminando en la salida de la ciudad por la vía que conecta a Cajamarca, dirección Sevilla, Valle del Cauca. Durante este segundo día, la atención deberá centrarse en las restricciones que afectarán especialmente los corredores del centro y las principales vías de salida de Ibagué.

La Secretaría de Movilidad ha aclarado que la reapertura de las vías no será simultánea en todos los sectores sino que se permitirá el paso progresivamente, en la medida en que los ciclistas vayan superando cada tramo. Por ello, se recomienda planear con tiempo los viajes y acatar todas las indicaciones del personal de tránsito para contribuir con el desarrollo seguro del evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles serán las rutas alternas durante el Clásico RCN en Ibagué?

Durante la realización del Clásico RCN, se recomienda a los conductores identificar vías que no estén incluidas en los recorridos anunciados, como corredores que se encuentren fuera de los sectores afectados del norte, centro y sur. Es indispensable consultar los mapas de cierre y tomar precauciones para evitar las zonas señaladas por la Secretaría de Movilidad.

¿A qué hora se habilitarán las vías afectadas por el Clásico RCN en Ibagué?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los cierres viales estarán vigentes entre las 7:00 a. m. y la 1:00 p. m., ambos días. Sin embargo, la apertura será progresiva y dependerá del avance de la caravana ciclística, por lo que algunos sectores podrán habilitarse antes que otros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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