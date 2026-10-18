Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la movilidad sigue siendo un tema prioritario debido a los retos que suponen los siniestros viales. Según datos recientes, entre enero y septiembre de 2026, las muertes por incidentes en las vías de la ciudad aumentaron alrededor de un 25 %, con los motociclistas como los más perjudicados y los jóvenes entre 18 y 30 años presentándose como la población más vulnerable. Ante este panorama preocupante, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Fundación Allianz Colombia decidieron unir esfuerzos para impulsar una movilidad más segura a través de educación, prevención y acciones de sensibilización dirigidas a los distintos usuarios de las vías, de acuerdo con información oficial de la SDM.

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La secretaria Distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, señaló que “estas cifras nos recuerdan que detrás de cada siniestro hay una vida y una historia que debemos proteger. Por eso, la seguridad vial es una prioridad y requiere que todos actuemos”. En este sentido, la alianza busca acercar la prevención y la formación en seguridad vial a niños, niñas, adolescentes, estudiantes, conductores y demás actores viales. Las actividades están diseñadas para fortalecer el autocuidado y motivar decisiones responsables en la vía pública, promoviendo el reconocimiento de los riesgos y la importancia de ser prudentes al transitar por la ciudad.

La iniciativa Salva Vidas constituye uno de los principales componentes de esta alianza. La idea es que niñas, niños y adolescentes de instituciones educativas en Bogotá aprendan, de manera vivencial y directa, el significado de las señales de tránsito, la identificación de riesgos y la importancia de cuidarse mutuamente. El enfoque pedagógico abarca desde obras de teatro y juegos hasta talleres y ejercicios de simulación, proporcionando espacios de aprendizaje prácticos y adaptados a la cotidianidad de los estudiantes.

Para quienes ya circulan en las vías, el programa Conduce Seguro, liderado por la Fundación Allianz Colombia, ofrece jornadas de formación y prevención a través de unidades móviles con tecnología especializada para aplicar pruebas de visión, audición, coordinación y tiempos de reacción. Estos exámenes contribuyen a identificar posibles factores de riesgo y a reforzar la importancia de cumplir las normas de tránsito. Desde 2005, Conduce Seguro ha llegado a más de 291.000 personas en el país, con más de 48.000 exámenes psicosensométricos y la formación de más de 50.000 conductores, según cifras de la Fundación Allianz Colombia.

La alianza entre SDM y Fundación Allianz Colombia también contempla campañas de sensibilización, acciones conjuntas durante eventos emblemáticos como la Semana de la Seguridad Vial y la Carrera Allianz 15K Bogotá, además de la difusión de contenidos educativos. De esta forma, se consolida un esfuerzo continuo para proteger la vida y fortalecer la seguridad en las vías de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones de educación vial se están impulsando en Bogotá a través de la alianza entre la SDM y la Fundación Allianz Colombia?

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Fundación Allianz Colombia, se están desarrollando actividades de formación dirigidas a estudiantes y ciudadanos para reconocer riesgos, fortalecer el autocuidado y promover la responsabilidad al transitar. Entre ellas se destacan iniciativas como Salva Vidas, que incluye obras de teatro, juegos, simulaciones y talleres, así como el programa Conduce Seguro, el cual evalúa mediante pruebas especializadas la aptitud de los conductores y refuerza buenas prácticas viales.

¿Por qué los jóvenes y motociclistas son los más afectados por siniestros viales en Bogotá?

Según los datos suministrados en el texto, entre los meses de enero y septiembre de 2026, los jóvenes entre 18 y 30 años y los motociclistas presentaron una mayor vulnerabilidad frente a los siniestros viales. Aunque no se detallan las causas precisas en el material proporcionado, las cifras señalan a estos grupos como los más perjudicados en la problemática de seguridad vial, lo que resalta la urgencia de dirigir los esfuerzos educativos y preventivos hacia estos sectores.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.