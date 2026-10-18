Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital.
En Bogotá, la movilidad sigue siendo un tema prioritario debido a los retos que suponen los siniestros viales. Según datos recientes, entre enero y septiembre de 2026, las muertes por incidentes en las vías de la ciudad aumentaron alrededor de un 25 %, con los motociclistas como los más perjudicados y los jóvenes entre 18 y 30 años presentándose como la población más vulnerable. Ante este panorama preocupante, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Fundación Allianz Colombia decidieron unir esfuerzos para impulsar una movilidad más segura a través de educación, prevención y acciones de sensibilización dirigidas a los distintos usuarios de las vías, de acuerdo con información oficial de la SDM.
La secretaria Distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, señaló que “estas cifras nos recuerdan que detrás de cada siniestro hay una vida y una historia que debemos proteger. Por eso, la seguridad vial es una prioridad y requiere que todos actuemos”. En este sentido, la alianza busca acercar la prevención y la formación en seguridad vial a niños, niñas, adolescentes, estudiantes, conductores y demás actores viales. Las actividades están diseñadas para fortalecer el autocuidado y motivar decisiones responsables en la vía pública, promoviendo el reconocimiento de los riesgos y la importancia de ser prudentes al transitar por la ciudad.
La iniciativa Salva Vidas constituye uno de los principales componentes de esta alianza. La idea es que niñas, niños y adolescentes de instituciones educativas en Bogotá aprendan, de manera vivencial y directa, el significado de las señales de tránsito, la identificación de riesgos y la importancia de cuidarse mutuamente. El enfoque pedagógico abarca desde obras de teatro y juegos hasta talleres y ejercicios de simulación, proporcionando espacios de aprendizaje prácticos y adaptados a la cotidianidad de los estudiantes.
Para quienes ya circulan en las vías, el programa Conduce Seguro, liderado por la Fundación Allianz Colombia, ofrece jornadas de formación y prevención a través de unidades móviles con tecnología especializada para aplicar pruebas de visión, audición, coordinación y tiempos de reacción. Estos exámenes contribuyen a identificar posibles factores de riesgo y a reforzar la importancia de cumplir las normas de tránsito. Desde 2005, Conduce Seguro ha llegado a más de 291.000 personas en el país, con más de 48.000 exámenes psicosensométricos y la formación de más de 50.000 conductores, según cifras de la Fundación Allianz Colombia.
La alianza entre SDM y Fundación Allianz Colombia también contempla campañas de sensibilización, acciones conjuntas durante eventos emblemáticos como la Semana de la Seguridad Vial y la Carrera Allianz 15K Bogotá, además de la difusión de contenidos educativos. De esta forma, se consolida un esfuerzo continuo para proteger la vida y fortalecer la seguridad en las vías de la ciudad.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué acciones de educación vial se están impulsando en Bogotá a través de la alianza entre la SDM y la Fundación Allianz Colombia?
De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Fundación Allianz Colombia, se están desarrollando actividades de formación dirigidas a estudiantes y ciudadanos para reconocer riesgos, fortalecer el autocuidado y promover la responsabilidad al transitar. Entre ellas se destacan iniciativas como Salva Vidas, que incluye obras de teatro, juegos, simulaciones y talleres, así como el programa Conduce Seguro, el cual evalúa mediante pruebas especializadas la aptitud de los conductores y refuerza buenas prácticas viales.
¿Por qué los jóvenes y motociclistas son los más afectados por siniestros viales en Bogotá?
Según los datos suministrados en el texto, entre los meses de enero y septiembre de 2026, los jóvenes entre 18 y 30 años y los motociclistas presentaron una mayor vulnerabilidad frente a los siniestros viales. Aunque no se detallan las causas precisas en el material proporcionado, las cifras señalan a estos grupos como los más perjudicados en la problemática de seguridad vial, lo que resalta la urgencia de dirigir los esfuerzos educativos y preventivos hacia estos sectores.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida
Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.
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