Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (SDS) anunció una jornada de vacunación para este lunes 19 de octubre de 2026 en diferentes puntos habilitados de la ciudad. Todas las personas interesadas deberán presentarse con su documento de identidad para iniciar, continuar o finalizar su esquema de vacunación, de acuerdo con la información oficial suministrada por la Secretaría y replicada en el portal Bogotá.gov.co.

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La convocatoria busca prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, así como reforzar la inmunización con la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), esta última dirigida especialmente a niñas y niños de 9 a 17 años. De acuerdo con la SDS, la jornada tiene como fin dar paso a esquemas completos de vacunación y, así, fortalecer la protección de la ciudadanía frente a infecciones prevenibles por vacunas.

La entidad señala que los puntos de vacunación estarán disponibles a partir de las 8:00 a. m. y se encuentran distribuidos en distintos entornos de Bogotá, como centros comerciales, parques, plazas y colegios. La ubicación exacta de estos espacios puede consultarse a través de canales oficiales y redes sociales de la Secretaría. Además, la ciudad cuenta con más de 200 puntos de vacunación fijos en centros de salud e IPS (instituciones prestadoras de salud), lo que garantiza continuidad y fácil acceso a la inmunización durante todo el año.

En relación con la vacunación contra la fiebre amarilla, la Secretaría Distrital de Salud informó que las personas gestantes y mayores de 60 años deben acudir exclusivamente a puntos de atención autorizados. En estos lugares, se dispone de valoración médica y acompañamiento especializado que permite una aplicación segura de la vacuna, según las disposiciones oficiales. Las ubicaciones de estos puntos pueden consultarse en los enlaces proporcionados por la SDS y por las EAPB, que son las entidades administradoras de planes de beneficios en salud.

Para quienes deseen ubicar el punto de vacunación más cercano, la Secretaría indica que el portal Mapas Bogotá ofrece una guía detallada para consultar direcciones, horarios y condiciones de atención. El proceso implica buscar la palabra "vacunación" en la plataforma y seleccionar la opción correspondiente a instituciones de salud con este servicio. Los ciudadanos solo deben llevar su documento de identidad al acudir a los puntos elegidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las enfermedades que se previenen en la jornada de vacunación en Bogotá?

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Salud publicada por Bogotá.gov.co, durante la jornada se busca prevenir varias enfermedades, entre ellas la poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. Además, se incluye la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), especialmente para población de 9 a 17 años. Así se contribuye a la protección general de la salud pública capitalina.

¿Cómo encontrar el punto de vacunación más cercano en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Salud, usted puede ubicar el punto de vacunación apropiado usando el portal Mapas Bogotá. Solo debe ingresar a la plataforma, buscar "vacunación" y seleccionar la opción correspondiente. Allí encontrará direcciones, horarios y detalles para asistir. Es importante llevar siempre el documento de identidad para recibir la inmunización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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