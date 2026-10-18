Por: Portal Bogotá

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Habitantes de Bogotá deben prepararse para las suspensiones programadas de energía eléctrica este lunes 19 de octubre de 2026, como consecuencia de trabajos adelantados por Enel Colombia en diversas zonas de la ciudad, de acuerdo con información publicada por Bogotá.gov.co. La medida comprende una serie de intervenciones en redes de suministro con el propósito de realizar actividades de mantenimiento y mejora en el servicio. Diversos sectores y barrios de la capital sentirán el impacto de estos cortes, que serán temporales y se han programado en horarios específicos según cada localidad.

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Entre los puntos afectados se encuentran sectores de las localidades de Bosa, Chapinero, Engativá, Kennedy, Puente Aranda, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Sumapaz, Tunjuelito y Usaquén. De acuerdo con el cronograma oficial, los horarios de suspensión varían en cada área, por lo cual es importante prestar atención a la franja establecida en su barrio. Por ejemplo, en Bosa, el corte está programado de 8:30 a. m. a 4:00 p. m., mientras que en Chapinero será desde las 6:45 a. m. hasta las 5:45 p. m. Otros sectores, como parte de la localidad de Kennedy, enfrentarán varias franjas, que comienzan en la mañana y se extienden hasta final de la tarde.

Enel Colombia, la empresa encargada de estas labores, subraya la importancia de los trabajos con el fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico. Además, para minimizar inconvenientes durante el tiempo de suspensión, ha emitido una serie de recomendaciones prácticas para los ciudadanos. Entre ellas, destaca la necesidad de desconectar los electrodomésticos durante los cortes para evitar daños, organizar previamente sus rutinas teniendo en cuenta los horarios de la intervención y procurar mantener la puerta de la nevera cerrada para conservar los alimentos. Igualmente, resalta que, de ser requerido, los usuarios deben facilitar el acceso del personal técnico a conjuntos residenciales u oficinas para cumplir con los trabajos dentro de los términos planeados. En caso de inquietudes en materia de seguridad, Enel Colombia recomienda verificar la identidad de los trabajadores comunicándose a la línea oficial de atención en Bogotá y Cundinamarca.

Estas acciones, de acuerdo con la entidad, buscan beneficiar a los usuarios a mediano y largo plazo, pues el mantenimiento y la actualización de la infraestructura de energía evitan fallas en el futuro y optimizan el suministro en la ciudad. Así, los cortes de luz programados forman parte de un proceso necesario para la sostenibilidad y eficiencia del servicio eléctrico en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios y horarios de los cortes de luz en Bogotá este 19 de octubre de 2026?

De acuerdo con la información de Bogotá.gov.co, los cortes de luz afectarán sectores de varias localidades, incluidas Bosa, Chapinero, Engativá, Kennedy, Puente Aranda, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Sumapaz, Tunjuelito y Usaquén. Los horarios de suspensión variarán según cada zona; por ejemplo, en Bosa será de 8:30 a. m. a 4:00 p. m., en Chapinero desde las 6:45 a. m. hasta las 5:45 p. m., y en Santa Fe de 11:00 p. m. a 11:59 p. m.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para los cortes de luz programados?

Enel Colombia aconseja desconectar los electrodomésticos durante los trabajos para evitar daños, organizar las actividades anticipándose al corte, mantener cerrada la nevera para conservar bien los alimentos y, si es necesario, permitir el ingreso de técnicos a los edificios, verificando siempre su identidad a través de la línea oficial de la empresa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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