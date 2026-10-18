Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del clima en Bogotá para este lunes 19 de octubre de 2026, publicado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), indica que desde la madrugada se mantendrá un cielo mayormente nublado, sin precipitaciones significativas en ese periodo. Se estima que la temperatura mínima rondará los 11 °C, lo cual sugiere que el ambiente será relativamente fresco en las primeras horas del día. Más adelante, durante la mañana, predominarán las nubes, aunque las condiciones serán mayoritariamente secas. Sin embargo, según IDIGER, en el costado occidental de la ciudad podrían presentarse lloviznas aisladas, fenómeno habitual en la dinámica climática bogotana.

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El monitoreo y consulta del pronóstico de lluvias en Bogotá puede hacerse fácilmente a través de las plataformas digitales ofrecidas por el distrito. El portal mapas.bogota.gov.co permite a los ciudadanos obtener información actualizada sobre las precipitaciones en tiempo real. El proceso recomendado consiste en seleccionar la opción para visualizar otros mapas y, posteriormente, elegir el de 'lluvias'. Digitando la dirección del lugar de interés, el sistema muestra si se están presentando lluvias en la ubicación consultada. Adicionalmente, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) mantiene al tanto sobre la probabilidad de lluvias, temperaturas y condiciones climáticas generales, ayudando a los residentes a planear mejor sus actividades diarias.

De acuerdo con información divulgada por IDIGER, una de las inquietudes recientes en la ciudad ha sido la presencia de lluvias y granizadas en plena temporada marcada por el fenómeno de El Niño 2026. Este evento de variabilidad climática natural, caracterizado por el calentamiento inusual de las aguas del Pacífico tropical, suele disminuir las precipitaciones en zonas de la región Andina y Caribe colombiano, a la vez que eleva las temperaturas. No obstante, como advierte el instituto, la influencia de El Niño no implica la desaparición completa de la temporada de lluvias en Bogotá. Por el contrario, situaciones como lloviznas, granizadas o vientos fuertes pueden ocurrir entre octubre y noviembre, incluso en medio de este fenómeno climático.

Consultar de manera frecuente el estado del clima es una herramienta clave para la planeación de los desplazamientos en el Distrito Capital. Siguiendo las recomendaciones del IDIGER y las plataformas oficiales, los ciudadanos pueden prepararse ante cambios eventuales en las condiciones atmosféricas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico del clima y lluvias en Bogotá en tiempo real?

Para saber cómo estará el clima o si habrá lluvias en tiempo real en Bogotá, usted puede acceder al portal mapas.bogota.gov.co, buscar el mapa de 'lluvias' e ingresar la dirección que desee consultar. Así, podrá conocer las precipitaciones actuales en su ubicación, además de obtener información sobre la temperatura y otros datos a través del Sistema Alerta Bogotá (SAB), según lo explica el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta el clima en Bogotá?

El fenómeno de El Niño es un episodio de variabilidad climática donde las aguas del Pacífico tropical se calientan de forma anómala, lo que altera patrones atmosféricos en regiones como Bogotá. De acuerdo con IDIGER, esto implica una disminución de lluvias y aumento de temperaturas, aunque pueden seguir presentándose eventos como lloviznas o granizadas durante ciertos meses del año.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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