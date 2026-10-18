Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La música se convierte en un puente de aprendizaje y oportunidad en Bogotá, donde la infancia y la juventud encuentran escenarios para crecer y proyectar su talento. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, el pasado 13 de octubre las instalaciones del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo sirvieron de escenario para un intercambio único: 82 jóvenes integrantes de la Orquesta Filarmónica Prejuvenil de Bogotá participaron en una jornada junto a ocho músicos de la Filarmónica de Berlín, una de las orquestas sinfónicas de mayor prestigio a nivel internacional.

Sigue a PULZO en Discover

Este encuentro se desarrolló utilizando el formato conocido como side by side, modalidad en la que artistas profesionales y estudiantes interpretan juntos, compartiendo conocimientos sobre repertorio, ensamble, técnica y criterios de interpretación musical. Para los participantes, cuyas edades oscilan entre los 13 y los 17 años, la experiencia representó la posibilidad de enriquecer sus competencias musicales y, al mismo tiempo, dialogar con perspectivas y enfoques globales en el arte orquestal.

La visita de la Filarmónica de Berlín a Colombia, en el marco de su gira por Nueva York y Suramérica, tuvo especial relevancia, ya que esta agrupación llegó luego de 25 años sin recorrer la región, según resaltó la Filarmónica de Bogotá. Más allá del concierto, el evento permitió poner en evidencia la misión pedagógica y social que sostiene el sistema de orquestas de la ciudad.

En ese sentido, la Orquesta Filarmónica Prejuvenil forma parte de la estructura de la Filarmónica de Bogotá, cuyos procesos incluyen diversos niveles y grupos de formación musical. Este sistema genera espacios para que niños, niñas y jóvenes afiancen sus destrezas y puedan acceder a experiencias de intercambio artístico como la mencionada jornada. Dicho propósito se refuerza con el Programa de Formación Musical de la Filarmónica de Bogotá que, desde 2013, ha conseguido beneficiar a 289.583 personas de las diferentes localidades, ampliando la cobertura y el acceso a la educación musical.

Un ejemplo de este impacto lo protagoniza Camila Guerrero Acosta, de 16 años, seleccionada para participar en una producción audiovisual de EuroArts Music International GmbH, empresa encargada de documentar la gira latinoamericana de la Filarmónica de Berlín. Su historia, reseñada por la misma Filarmónica, es testimonio del alcance internacional que pueden lograr las iniciativas formativas impulsadas en Bogotá.

Con actividades como esta, la Filarmónica de Bogotá consolida su papel no solo como orquesta sino como un sistema artístico y pedagógico que promueve el desarrollo y la visibilidad del talento joven a través de vivencias directas con referentes musicales mundiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el formato side by side en la educación musical?

El formato side by side es una metodología de aprendizaje en la que músicos jóvenes o en formación tocan junto a profesionales experimentados, permitiendo la trasmisión directa de conocimientos técnicos, criterios interpretativos y habilidades de ensamble orquestal. De acuerdo con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, esta experiencia es clave para fortalecer el crecimiento musical y ampliar los horizontes artísticos de los estudiantes.

¿Cómo apoya la Filarmónica de Bogotá la formación musical de jóvenes?

Según cifras publicadas por la Filarmónica de Bogotá, su sistema de agrupaciones y el Programa de Formación Musical han beneficiado desde 2013 a 289.583 niñas, niños y jóvenes en Bogotá. A través de diferentes grupos y actividades, la institución fomenta el acceso a la educación musical, ofrece oportunidades para la práctica orquestal y ayuda al desarrollo de nuevo talento en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.