Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Momentos de tensión se vivieron recientemente en un edificio ubicado en la carrera séptima con calle 56 de Ibagué, luego de un incendio al interior de uno de los apartamentos. De acuerdo con un reporte ciudadano citado en los hechos, la emergencia ocasionó que una de las ventanas de la cocina explotara, causando una creciente preocupación entre los residentes y quienes transitaban por el sector.

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Según la información disponible, las llamas surgieron dentro del inmueble; sin embargo, todavía no se conoce con certeza cuál fue el origen del fuego. Entre las versiones que circulan, algunos mencionaron la posibilidad de que una estufa haya quedado encendida, aunque hasta el momento esta hipótesis no ha recibido confirmación oficial por parte de las autoridades encargadas. La situación ocurrió cerca del lugar donde antes operaba la pizzería Harry's, un referente conocido para quienes residen en la zona.

La explosión de la ventana de la cocina llamó la atención de los vecinos y acentuó la alarma, dejando en evidencia lo peligroso que pueden ser esta clase de accidentes domésticos. Mientras el humo se esparcía y las llamas amenazaban con expandirse, la comunidad actuó con rapidez y solidaridad. Varios vecinos utilizaron extintores para tratar de controlar el fuego antes de que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué arribara al lugar para tomar control definitivo de la emergencia.

Un acto que quedó resaltado por quienes presenciaron la escena fue el rescate de un perro que permanecía dentro del apartamento afectado. Los vecinos, mostrando empatía y valentía, lograron poner a salvo al animal, lo cual generó alivio y breve tranquilidad en medio del caos. Hasta ahora, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre las causas exactas del incendio ni sobre las posibles afectaciones estructurales que pudo haber sufrido el apartamento involucrado. El hecho ha vuelto a poner en la conversación la importancia de la prevención y la capacidad de reacción ante emergencias en contextos residenciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre las causas del incendio en el apartamento de Ibagué?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa del incendio registrado dentro del apartamento en la carrera séptima con calle 56 de Ibagué. Aunque una versión señala que podría haberse originado por una estufa encendida, esta hipótesis no cuenta con el respaldo oficial y se mantiene en estudio hasta la publicación del informe correspondiente.

¿Cómo actuaron los habitantes del edificio durante el incendio?

De acuerdo con reportes ciudadanos, los vecinos del edificio reaccionaron rápidamente al ver el incendio y emplearon extintores para intentar controlar las llamas. Su intervención fue crucial mientras llegaban unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué. Además, lograron rescatar a un perro que estaba dentro del apartamento afectado, lo que generó alivio entre quienes presenciaron la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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