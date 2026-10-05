El presidente Abelardo de la Espriella informó este lunes 5 de octubre sobre un operativo conjunto que permitió capturar a dos presuntos integrantes de la estructura 36 de las disidencias de las Farc, asociada con alias ‘Calarcá’, en el norte de Antioquia.

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La operación se desarrolló en la vereda La Paulina, zona rural de Valdivia, y contó con la participación del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y el CTI de la Fiscalía.

Los detenidos fueron identificados como alias ‘Lobo’ o ‘Emanuel’, señalado por las autoridades como cabecilla de comisión, y alias ‘Zamanta’ o ‘La Flaca’.

Según el mandatario, alias ‘Lobo’ es investigado por su posible participación en extorsiones, secuestros, homicidios, desplazamientos de población civil y ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en el norte de Antioquia.

Por este hombre las autoridades ofrecían una recompensa de hasta $100 millones.

Tras anunciar las capturas, De la Espriella aseguró que su Gobierno continuará las operaciones contra las estructuras armadas que operan en la región.

“Vamos por todos los que aterrorizan a nuestras comunidades”, escribió el presidente en X, al destacar las capturas como parte de su estrategia de seguridad.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.