Por: El Espectador

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Un reciente estudio publicado en la revista Science arroja luz sobre una pregunta que intriga a quienes conviven con perros: ¿por qué los ejemplares de mayor tamaño suelen tener vidas más cortas en comparación con las razas pequeñas? Según la introducción del artículo, si bien la tendencia de que los perros grandes viven menos está bien documentada, "los mecanismos subyacentes siguen sin estar claros", como mencionó Corinne Simonti, editora de Science, en un comentario sobre la investigación.

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La investigación analizó a 894 perros de 120 razas, concentrándose en lo que se conoce como edad biológica. De acuerdo con la Escuela de Medicina de Yale, la edad biológica representa el estado actual de las células en el proceso de envejecimiento. Esta puede diferir de la edad cronológica de un individuo, dependiendo de factores como el daño celular acumulado a través del tiempo. Estos daños pueden hacer que la edad biológica avance más rápido que la edad indicada por los años transcurridos, incrementando así el riesgo de desarrollo de enfermedades y mortalidad.

El estudio desarrolló predictores moleculares que utilizan el ADN de los perros para comparar la edad biológica con la edad cronológica. Los resultados mostraron que una divergencia hacia una mayor edad biológica, en comparación con la edad real del animal, se relaciona directamente con un mayor riesgo de fallecimiento. Además, descubrieron que los perros más grandes, los machos y los ejemplares jóvenes presentaban señales moleculares asociadas con un proceso de envejecimiento epigenético más acelerado.

Uno de los procesos clave identificados es la metilación del ADN, que es un mecanismo epigenético. Esta acción consiste en que ciertas marcas químicas actúan como interruptores, encendiendo o apagando genes sin cambiar la secuencia genética en sí. Según el reporte en Science, en los perros con envejecimiento más rápido estas marcas aumentan en regiones que suprimen la actividad de genes vinculados al envejecimiento humano, sugiriendo paralelos entre especies.

Es importante señalar que estos hallazgos se obtuvieron gracias al Dog Aging Project, una iniciativa dedicada a comprender cómo factores como la genética, el entorno y el estilo de vida influyen en la longevidad y la salud de los perros. Los autores del estudio concluyen que los perros pueden servir como modelo para desentrañar los mecanismos genómicos y epigenéticos de la longevidad en una misma especie.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los perros grandes tienen una esperanza de vida más corta según la investigación publicada en Science?

De acuerdo con el estudio publicado en la revista Science, la menor esperanza de vida en los perros grandes se asocia principalmente a un envejecimiento epigenético acelerado. Los perros de mayor tamaño presentan una mayor tasa de daño molecular y procesos de metilación del ADN en regiones relacionadas con el envejecimiento, elevando así el riesgo de enfermedades y una muerte más prematura respecto a los perros pequeños.

¿Qué significa la metilación del ADN y cómo influye en el envejecimiento de los perros?

La metilación del ADN es un proceso epigenético en el que marcas químicas se añaden a moléculas de ADN, modificando la actividad de los genes sin alterar la secuencia genética. Según el estudio citado por Science, en los perros este mecanismo influye en el ritmo de envejecimiento molecular: cuando la metilación sucede en regiones que limitan ciertos genes relacionados con la longevidad, puede acelerar el envejecimiento biológico del animal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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