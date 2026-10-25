Por: El Espectador

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En la mañana de este lunes se reanudará la audiencia judicial para definir el destino legal de los cuatro policías capturados tras la muerte de Donovan Balanta Paz. La decisión del juez será crucial, pues está en juego si estos uniformados deberán permanecer en prisión preventiva mientras avanza la investigación o si podrán afrontar el proceso en libertad, como lo plantea el debate entre la Fiscalía y la defensa.

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La última semana estuvo marcada por largas y exhaustivas jornadas judiciales. El jueves 22 de octubre, la audiencia comenzó a tempranas horas y finalizó solo después de casi once horas de intervención. Pese al avance, el juez de control de garantías determinó suspender la diligencia, dándole carácter reservado a la continuación, que se realizó el viernes 23 de octubre. Esa sesión también se extendió considerablemente, finalizando entrada la noche, y sin que se tomara una decisión definitiva sobre la medida de aseguramiento. Fue necesario fijar una nueva fecha para este lunes 26 de octubre, momento en el que se espera claridad para las partes involucradas.

En el proceso están implicados los patrulleros Jonathan Alexander Giraldo Torres y Santiago Vargas Romero, el subintendente Henar Tapiero, y el mayor Roque Correa Yáñez, líder en ese entonces de la Estación de Policía de Cazucá, Soacha. Según la información expuesta por la Fiscalía, se les imputa homicidio agravado y tortura agravada, aunque con diferentes grados de participación. Además, Giraldo y Correa enfrentan cargos por falsedad ideológica en documento público, debido a irregularidades señaladas entre los registros oficiales y las pruebas recolectadas. En la audiencia, ninguno de los acusados aceptó los cargos.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, todo comenzó el 20 de septiembre, cuando una discusión barrial en Caracolí terminó en intervención policial. Tras el arribo de más agentes, Donovan Balanta, quien intentó huir tras lanzar una botella a los uniformados, fue perseguido, alcanzado, esposado y, según la investigación, agredido física y eléctricamente mediante descargas de pistola Taser, incluso cuando ya estaba reducido. Luego, fue llevado hasta la estación, donde, pese a pedir auxilio médico, no recibió atención oportuna y solo fue remitido al hospital cuando ya estaba inconsciente. Medicina Legal reportó una arritmia cardíaca provocada por el uso del dispositivo eléctrico, pero aclaró que la relación causal debía analizarse con la totalidad de pruebas del caso. Las diligencias también apuntan a inconsistencias en los reportes oficiales, configurando presunta falsedad en documento público.

Mientras tanto, la familia de Donovan Balanta sigue exigiendo justicia, y la captura de otro agente implicado, Naúm Hernando Vergel Lozano, está pendiente. Los ojos están puestos en la decisión del juez acerca de la privación de la libertad de los uniformados mientras continúa la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se acusa a los policías del caso Donovan Balanta de falsedad ideológica en documento público?

La Fiscalía sostiene que dos de los uniformados implicados consignaron información falsa en los registros oficiales de la estación de policía. Según el ente acusador, los documentos indicaban que Balanta había sido trasladado de inmediato a un centro médico y que no hubo maltratos, versiones que contrastan con las pruebas recolectadas, las cuales muestran demoras y presuntas agresiones previas, hechos fundamentales para comprender la acusación de falsedad ideológica en documento público.

¿Cuál es la causa de muerte de Donovan Balanta según Medicina Legal y qué significa arritmia cardíaca asociada al uso de dispositivo eléctrico?

De acuerdo con Medicina Legal, Donovan Balanta falleció debido a una arritmia cardíaca, alteración del ritmo normal del corazón, que se asoció al uso de un dispositivo de conducción eléctrica como la pistola Taser utilizada durante el procedimiento policial. Sin embargo, dicho dictamen forense indicó que estos hallazgos deben ser valorados junto con los demás elementos de la investigación para esclarecer la relación exacta entre las descargas eléctricas y la muerte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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