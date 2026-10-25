Por: Portal Bogotá

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El lunes 26 de octubre de 2026, Bogotá y varios municipios cercanos presentarán cortes programados de energía eléctrica debido a labores de mantenimiento y mejoramiento en la red, según la información suministrada por Enel Colombia. Las localidades y barrios afectados, así como los respectivos horarios, fueron anunciados con antelación para que los usuarios se preparen de manera adecuada y minimicen inconvenientes.

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De acuerdo con los datos publicados, barrios como Bonanza y La Faena, en la localidad de Engativá, tendrán suspensión del servicio en franjas horarias específicas, al igual que sectores de Kennedy y Suba donde los residentes de Boitá, Mazurén, Prado Veraniego y Tibabuyes experimentarán la medida. Otras zonas urbanas afectadas incluyen parte de las localidades de San Cristóbal, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén, donde barrios como Buenos Aires, Ramírez, Quesada, Fátima, San Patricio, Santa Bárbara Occidental y Santa Bibiana también verán interrumpido el suministro

La afectación no se limita solo a la capital del país. En municipios aledaños como Funza, Mosquera y Soacha (en Cundinamarca), veredas y barrios igualmente fueron incluidos en la jornada de trabajos preventivos y correctivos. Por ejemplo, las veredas La Isla y Florida en Funza, el sector El Hato en Mosquera, y barrios como Camilo Torres I y La Canadá en Soacha están programados para cortes entre las horas de la mañana y la tarde.

Ante este panorama, Enel Colombia recomendó una serie de medidas para que los ciudadanos reduzcan el riesgo de daños y mantengan la seguridad. Sugerencias como desconectar los electrodomésticos antes del corte, organizar el tiempo según los horarios anunciados de suspensión, mantener las neveras cerradas para conservar alimentos y facilitar el acceso del personal técnico autorizado fueron parte de los consejos divulgados oficialmente. Si surge la necesidad de permitir la entrada de trabajadores a conjuntos residenciales u oficinas, la compañía recordó que las identidades de los técnicos pueden ser validadas llamando al número oficial dispuesto para Bogotá y Cundinamarca (601 5 115 115), garantizando así tranquilidad a los usuarios mientras se completan las tareas en la infraestructura eléctrica.

Las restricciones en el servicio son indispensables para que Enel Colombia lleve a cabo los mantenimientos necesarios y, de esta manera, continúe garantizando la calidad y continuidad del suministro eléctrico en la capital y los municipios asociados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán corte de luz este lunes 26 de octubre de 2026?

Según la información entregada por Enel Colombia, los barrios de Bogotá afectados por cortes de luz el 26 de octubre de 2026 son Bonanza, La Faena, Boitá, Buenos Aires, Ramírez, Mazurén, Prado Veraniego, Tibabuyes, Quesada, Fátima, San Patricio, Santa Bárbara Occidental y Santa Bibiana. Cada uno tendrá horarios específicos de suspensión por trabajos en la red eléctrica.

¿Qué recomendaciones dio Enel Colombia para los cortes de energía programados?

Enel Colombia aconsejó desconectar electrodomésticos para evitar daños, organizar actividades teniendo en cuenta los horarios de corte, mantener la nevera cerrada para preservar los alimentos y, si es necesario, autorizar la entrada del personal técnico tras verificar su identidad mediante el número oficial de la empresa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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