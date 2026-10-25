Un sismo de magnitud 2,6 se registró este domingo 25 de octubre en el municipio de Chaparral, Tolima, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico ocurrió a las 3:50 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 70 kilómetros. El evento fue localizado en las coordenadas 3,78° de latitud y -75,66° de longitud.

De acuerdo con la información entregada por el SGC, el epicentro se ubicó aproximadamente a 21 kilómetros de Chaparral. Otros municipios cercanos fueron San Antonio, a 24 kilómetros, y Roncesvalles, a 26 kilómetros.

El reporte señala que el evento fue detectado por 10 estaciones y permanece con estatus automático dentro del sistema de monitoreo sísmico. La información corresponde al registro inicial del organismo encargado de vigilar la actividad sísmica en Colombia.

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Por su baja magnitud, el movimiento fue relativamente leve, aunque la percepción de un sismo puede variar dependiendo de la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones del terreno y las edificaciones.

Hasta el momento, el reporte técnico no incluye información sobre daños materiales o personas afectadas por este movimiento ocurrido en el departamento del Tolima.

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