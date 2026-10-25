Por: El Espectador

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En una entrevista con El Espectador, el poeta bogotano Santiago Espinosa compartió la esencia de “Temblor”, su más reciente poemario, como una reflexión íntima sobre el duelo por la muerte de su padre y la simultaneidad del nacimiento de su hija. Según Espinosa, ambas experiencias actúan como “terremotos” en la vida de cualquier persona, alterando irremediablemente el centro de gravedad emocional e íntimo. El autor destacó que el duelo, aunque doloroso, tiene una particular luminosidad donde los recuerdos se agrandan y fijan en la memoria.

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Espinosa relató que la misma semana en que despidió a su padre, experimentó por primera vez la inminencia de la vida de su hija, una coincidencia que marcó profundamente el proceso creativo de este libro. Su padre, especializado en geología y placas tectónicas, inspiró la metáfora del temblor que da título al poemario. Durante el nacimiento, un sismógrafo medía los latidos del corazón de su hija, estableciendo para Espinosa un inusual paralelismo entre el final de una vida y el inicio de otra. “Quería poemas breves, que dijeran la verdad, que no mintieran”, confesó, señalando la imposibilidad de recurrir a la retórica frente a la intensidad del duelo.

El contenido del libro se fundamenta en preguntas más que en respuestas, explorando la incertidumbre que define la paternidad y el legado de los padres. Espinosa mencionó que la memoria suele estar atravesada por defectos, malentendidos y promesas incumplidas, pero que el amor y la gratitud hacia su padre prevalecen pese a los errores y sombras familiares. Rememoró cómo su padre procuró educar mostrando en vez de imponer, y cómo la paternidad inevitablemente implica dejar una sombra, un rastro de frustraciones y miedos, pero también luz.

La relación entre la muerte y el nacimiento se convierte en el eje central del poemario, sintetizada en un poema que conecta el ruido de la despedida del padre y el latido inaugural de la hija. Para Espinosa, el libro está escrito “más con silencio” que con palabras, enfatizando el poder del gesto y la memoria por encima de la expresión literal. Concluye con la certeza de que la poesía permite testimoniar que “algo tiembla en el mundo”, aunque pase desapercibido, y que en la vida cotidiana esos temblores marcan inicios y finales invisibles para muchos.

¿Cómo aborda Santiago Espinosa la relación entre el duelo y el nacimiento en “Temblor”?

De acuerdo con la entrevista en El Espectador, el autor conecta el duelo por la muerte de su padre y el nacimiento de su hija como dos eventos transformadores y simultáneos que reconfiguran su vida. A través de metáforas ligadas a la geología y los sismógrafos, Espinosa utiliza la poesía como un espacio para lidiar con la incertidumbre y la luz que trae consigo el duelo, mostrando que cada final incluye también un principio.

¿Qué significa dejar ‘sombra’ en la poesía de Santiago Espinosa?

Según lo expresado por el poeta, la ‘sombra’ representa el conjunto de huellas, defectos, miedos y frustraciones que los padres transmiten, a veces de manera involuntaria, a sus hijos. En su poemario, Espinosa explora la tensión entre la aspiración de no dejar sombra—una idea presente en la poesía oriental—y la inevitable realidad de la paternidad, en la que todo padre termina influyendo en la vida de sus hijos, legando tanto cargas como posibilidades de luz y gratitud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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