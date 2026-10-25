En medio de sorpresas en el mundo del entretenimiento, Ariadna Gutiérrez contrajo matrimonio en una deslumbrante ceremonia religiosa celebrada en la histórica Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en la ciudad de Cartagena de Indias.

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El acontecimiento nupcial tuvo lugar el sábado 24 de octubre de 2026, uniendo formalmente la vida de la exseñorita Colombia 2014 con la del inversionista europeo de origen neerlandés Guus Franke, su nuevo esposo.

Pese a la cautela que caracterizó el romance durante meses, la celebridad acaparó la atención general al arribar al emblemático templo amurallado portando un imponente traje blanco de novia ante la multitud.

Las plataformas virtuales viralizaron rápidamente las primeras postales del evento, exhibiendo a la exvirreina universal visiblemente sonriente con una sofisticada confección de mangas largas y un majestuoso velo que realzó su presencia.

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Ariadna Gutiérrez no es boba… se casó con Guss Franke, un importante empresario, casi 20 años mayor que ella, cuyo poder reside en el sector de fusiones y adquisiciones corporativas. Franke controla un conglomerado que gestiona más de 1.4 mil millones de euros en ingresos y es dueño y socio de importantes empresas por todo el mundo. Viva el verdadero amor https://t.co/2SdH7CMqRD — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) October 25, 2026

Varios registros audiovisuales captaron el instante previo al ingreso al sagrado recinto colonial, donde transeúntes, fotógrafos y asistentes espontáneos ovacionaron con insistencia a la novia por su deslumbrante elegancia en el portal.

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La identidad del flamante esposo de Ariadna Gutiérrez despertó enorme curiosidad internacional debido a su reservado perfil público, confirmándose que se trata de un acaudalado hombre de negocios con amplia trayectoria en inversiones corporativas.

Reportes emitidos por la revista Hola, replicados por Semana, puntualizaron que el lazo afectivo entre ambas figuras acumulaba más de un año y medio de consolidación antes de oficializarse de manera definitiva ante el altar.

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La reserva permanente manejada por la exconcursante de belleza mantuvo bajo estricto sigilo los pormenores iniciales sobre la manera en que coincidieron y el posterior florecimiento privado de su historia de amor.

No obstante, círculos cercanos al espectáculo nacional ya anticipaban la felicidad de la sucreña, señalando que vivía un momento pleno en el plano sentimental y anhelaba formalizar su nuevo hogar familiar.

El programa televisivo de entretenimiento ‘La Red’, transmitido por Caracol Televisión, expuso un singular detalle humanitario acordado de manera conjunta por los recién casados para el desarrollo de su festejo matrimonial.

La pareja determinó prescindir del típico obsequio en lluvia de sobres, exhortando a sus invitados especiales a canalizar aportes solidarios hacia causas de alto impacto comunitario en el territorio colombiano.

El dinero recaudado financiará programas de desarrollo gestionados por una fundación dedicada exclusivamente al bienestar integral y a la protección de diversas colectividades indígenas en zonas desfavorecidas de la geografía nacional.

Con este admirable acto de generosidad social, el matrimonio coronó un enlace marcado por el compromiso mutuo, la devoción conyugal y el respaldo continuo a los sectores más vulnerables de Colombia.

La histórica ciudad costera se transformó de este modo en el escenario ideal para una de las bodas más memorables del espectáculo nacional, reuniendo estética nupcial, romance y profundo sentido filantrópico.

¿Quién es Ariadna Gutiérrez?

Ariadna María Gutiérrez Arévalo destaca como una de las figuras públicas más reconocidas de Colombia en el modelaje profesional, la televisión y la industria del entretenimiento hispanoamericano.

Nacida en Sincelejo, Sucre, la modelo inició su trayectoria en pasarelas nacionales desde muy joven, captando la atención de prestigiosas marcas comerciales por su imponente estatura y elegancia.

En 2014 alcanzó la notoriedad máxima al coronarse Señorita Colombia durante el Concurso Nacional de Belleza en Cartagena, obteniendo el derecho formal a representar a la nación internacionalmente.

Su proyección mediática mundial ocurrió en diciembre de 2015 durante Miss Universo, certamen donde un error del presentador Steve Harvey la convirtió en virreina universal de la belleza.

Ese recordado episodio internacional impulsó su carrera artística, abriéndole puertas inmediatas en la industria cinematográfica estadounidense y permitiéndole debutar como actriz en la taquillera franquicia cinematográfica.

Posteriormente, la celebridad consolidó su faceta como conductora televisiva y participante destacada en reconocidos programas de telerrealidad transmitidos para audiencias hispanas en las principales cadenas de Estados Unidos.

Su influencia creció vertiginosamente en plataformas digitales, donde colabora como imagen de prestigiosas casas de alta costura, cosméticos y joyería de lujo en pasarelas europeas y americanas.

Además de su éxito comercial, la exconcursante de belleza apoya activamente causas sociales y lidera proyectos filantrópicos enfocados en respaldar comunidades vulnerables dentro del territorio colombiano.

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