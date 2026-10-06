Ariadna Gutiérrez volvió a despertar la curiosidad de sus seguidores, pero esta vez no por su carrera como modelo ni por aquel inolvidable episodio de Miss Universo 2015, sino por su vida sentimental.

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La sincelejana fue fotografiada recientemente durante la Semana de la Moda de París luciendo un llamativo anillo, detalle que rápidamente causó especulaciones sobre un posible compromiso o matrimonio. Posteriormente, el presentador venezolano Rodner Figueroa aseguró que se encontró con la colombiana en Suiza y que ella misma le presentó a quien sería su esposo.

(Lea también: Aparecen imágenes de la colombiana que supuestamente tuvo un “desahogo carnal” con un mesero en su boda)

Sin embargo, la situación tiene un nuevo giro: otras versiones publicadas esta semana aseguran que la boda formal todavía no se habría realizado y que estaría prevista para finales de octubre en Cartagena. Por ahora, Ariadna Gutiérrez no ha confirmado públicamente cuál es su estado civil.

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La atención comenzó después de que Gutiérrez compartiera imágenes de su paso por la Semana de la Moda de París. En una de las fotografías se aprecia un anillo de gran tamaño en su mano izquierda, accesorio que sus seguidores relacionaron rápidamente con una posible argolla de compromiso o matrimonio.

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La modelo, que suele mantener los detalles de su vida privada alejados de las redes sociales, no explicó el significado de la joya. Su aparición en París también estuvo relacionada con su trayectoria en la moda internacional, pues ha participado en diferentes ediciones de la Semana de la Alta Costura y ha trabajado con diseñadores como Stéphane Rolland.

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Rodner Figueroa aseguró que Ariadna Gutiérrez ya estaría casada

La versión que más sorprendió a los seguidores surgió del periodista y presentador venezolano Rodner Figueroa. Durante una conversación en su pódcast Cara a Cara con Rodner, contó que coincidió con Ariadna en Gstaad, Suiza, y que la colombiana le habría presentado a su esposo.

“Está divina, casada y fabulosa”, aseguró Figueroa al relatar el encuentro. También sostuvo que la boda habría sido privada y que Gutiérrez estaría feliz en esta nueva etapa.

La declaración tomó por sorpresa a la audiencia, debido a que la modelo no había anunciado públicamente ningún matrimonio.

¿Quién sería el hombre que conquistó a Ariadna Gutiérrez?

Después de las declaraciones de Figueroa, diferentes medios comenzaron a publicar versiones sobre la identidad del supuesto esposo de la exreina.

Entre los nombres mencionados aparece el del empresario neerlandés Guus Franke, a quien algunos medios relacionan sentimentalmente con Gutiérrez. La FM señaló que la modelo habría mantenido una relación con un empresario europeo durante aproximadamente año y medio, aunque inicialmente su identidad se había mantenido en reserva.

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Sin embargo, es importante diferenciar las versiones de prensa de una confirmación oficial: Ariadna no ha presentado públicamente a Franke como su esposo ni ha confirmado que haya contraído matrimonio con él.

Mientras la versión de Rodner Figueroa apuntaba a que la boda ya habría ocurrido, una información publicada este 6 de octubre plantea un escenario diferente. El periodista Ariel Osorio, conocido como ‘El Gordo Ariel’, aseguró que la ceremonia religiosa todavía no se habría realizado y que estaría programada para finales de octubre en Cartagena de Indias.

Según esta versión, la celebración sería privada y tendría lugar en la ciudad amurallada. El dato contradice las declaraciones de Figueroa, por lo que, hasta que la propia Ariadna se pronuncie, no existe certeza pública sobre si ya se casó o si la boda está pendiente.

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A esto se suma que En Casa con Telemundo publicó recientemente una fotografía que presentó como una imagen de la boda de la modelo y mostró detalles relacionados con el anillo.

Ariadna Gutiérrez mantiene su vida privada bajo reserva

La modelo colombiana se hizo mundialmente conocida en 2015, cuando durante la final de Miss Universo fue anunciada inicialmente como ganadora por Steve Harvey. Minutos después, el presentador corrigió el resultado y explicó que la colombiana había quedado como primera finalista, mientras la filipina Pia Wurtzbach era la verdadera ganadora.

Desde entonces, Gutiérrez ha construido una carrera internacional como modelo, actriz y personalidad de televisión. También ha participado en realities y en importantes escenarios de la moda.

En los últimos años, sin embargo, ha optado por mantener buena parte de su vida sentimental lejos de las cámaras. Por eso, la aparición del anillo y las declaraciones de Figueroa generaron tanta expectativa entre sus seguidores.

Por ahora, queda pendiente la versión oficial de Ariadna Gutiérrez para confirmar quién es su pareja, si ya contrajo matrimonio o si la boda tendrá lugar próximamente.

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