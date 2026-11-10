Por: El Espectador

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La obra maestra de Rembrandt ‘La ronda de noche’, que lleva casi cuatro siglos bajo el resguardo del Rijksmuseum en Ámsterdam, se ha revelado como el hogar de una diversidad inesperada de microorganismos. De acuerdo con la investigación desarrollada en conjunto por el museo y el ARTIS-Micropia, espacio dedicado a la divulgación del mundo microbiano, esta célebre pintura acoge bacterias provenientes tanto de la piel humana como del suelo, y hasta una especie identificada originalmente en una refinería de azúcar de Japón.

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En palabras de Eline van Bloois, microbióloga de ARTIS y una de las responsables del estudio, “cuando comenzamos este proyecto, no sabíamos muy bien qué esperar”. Entre los microorganismos encontrados destacan Staphylococcus epidermidis y Micrococcus luteus, comunes en la piel humana y con funciones beneficiosas para el cuerpo. También se hallaron especies presentes en el suelo, como Kocuria palustris y Kocuria rhizophila. El hallazgo más llamativo fue Microbacterium saccharophilum, descrita científicamente por primera vez en 2013, tras ser aislada en una refinería japonesa. Su presencia en ‘La ronda de noche’ desconcertó a los expertos, pues, según indicaron, no pueden explicar científicamente cómo llegó allí.

La mayoría de los microorganismos pudieron haber accedido a la superficie de la pintura a través del aire, ya que, como indicó la científica, es común que estos agentes estén presentes en casi todos los ambientes. La llegada de estas bacterias pudo ocurrir en cualquier momento: desde la creación del cuadro hasta la actualidad, y no es posible determinar con exactitud cuándo se instalaron en la pintura.

Según el equipo que realizó la investigación, la presencia de estos microorganismos no plantea actualmente un riesgo para la integridad del lienzo. El Rijksmuseum fue informado de los resultados y no consideró necesario tomar medidas adicionales. La recolección de muestras se efectuó a lo largo de seis meses, tomando sesenta muestras con filtros estériles, sin causar daño en la obra original. Estos filtros fueron posteriormente analizados en laboratorio, donde los cultivos permitieron identificar a los habitantes invisibles del cuadro.

‘La ronda de noche’ fue pintada en 1642, representando a la compañía de arcabuceros bajo el mando del capitán Frans Banninck Cocq y el teniente Willem van Ruytenburch, y forma parte del patrimonio pictórico neerlandés. Antes del descubrimiento de los microorganismos, ya se sabía que Rembrandt aplicó una base de plomo como protección contra la humedad y el moho del entorno donde el cuadro fue inicialmente colgado, según una investigación publicada en 2023. El análisis reciente hace parte de la operación “Ronda de Noche”, iniciativa iniciada en 2019 para estudiar y restaurar la obra.

Para acercar el descubrimiento al público, ARTIS-Micropia creó la instalación ‘The Night Watch Lives’, que expone una reproducción de la pintura, junto a muestras reales de las bacterias halladas, permitiendo a los visitantes conocer este insospechado costado de ‘La ronda de noche’, una obra que, casi cuatro siglos después, continúa develando nuevos enigmas.

¿Qué tipos de microorganismos se encontraron en ‘La ronda de noche’ de Rembrandt?

La investigación del Rijksmuseum y ARTIS-Micropia identificó bacterias comunes de la piel humana como Staphylococcus epidermidis y Micrococcus luteus, así como bacterias del suelo, Kocuria palustris y Kocuria rhizophila, y una especie rara, Microbacterium saccharophilum, vinculada anteriormente a una refinería de azúcar japonesa. Algunas de estas especies pueden tener efectos beneficiosos, mientras que su modo de llegada a la pintura aún es incierto.

¿Por qué no suponen un peligro los microorganismos hallados en la pintura de ‘La ronda de noche’?

Los especialistas del ARTIS-Micropia y el Rijksmuseum descartaron una amenaza para la integridad del lienzo porque, de acuerdo con sus análisis, las bacterias presentes no han demostrado causar daños visibles o estructurales en la obra. Además, no encontraron indicios de que estos microorganismos hayan impactado negativamente la conservación de la pintura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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