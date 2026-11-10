Hay una pregunta que casi todo el mundo pospone hasta el último momento: ¿cuánto tiene sentido gastar en una cafetera? La respuesta depende de cómo usted prepara el café, con qué frecuencia lo hace y qué tanto valora la experiencia frente a la comodidad.

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El problema es que el mercado mezcla máquinas muy distintas bajo el mismo nombre. Una cafetera de cápsulas no hace lo mismo que una de expreso con vaporizador, y una de 15 bares con preajustes personalizables no se comporta igual que una compacta de uso básico. Sin entender esas diferencias, es fácil pagar más de lo necesario o quedarse corto con lo que se compra.

Otra dificultad es que los precios fluctúan con frecuencia, y no siempre es claro si un descuento es real o cosmético. En esta nota se presentan tres cafeteras disponibles en Amazon con descuentos de entre el 14 % y el 35 % por Black Friday anticipado.

En esta nota hablaremos de estos productos

Keurig K-Express, cafetera de cápsulas K-Cup

La Keurig K-Express es una cafetera de cápsulas de una sola porción pensada para quien quiere café listo en minutos, sin medir ni limpiar filtros. Funciona con cápsulas K-Cup y es compatible con el filtro reutilizable My K-Cup (vendido por separado), así que también admite café molido de su elección.

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Lo que más destaca:

Tres tamaños de taza: prepara 8, 10 o 12 onzas con solo pulsar un botón.

Depósito de 42 oz: permite hasta cuatro tazas antes de rellenar (con taza de 8 oz).

Bandeja de goteo extraíble: se adapta a tazas de viaje de hasta 7,4 pulgadas de alto.

Apagado automático: la máquina se apaga cinco minutos después de la última preparación para ahorrar energía.

Razones para comprarla: es la opción más accesible de las tres y la más directa de usar, ideal para oficinas pequeñas o cocinas donde el espacio y el tiempo son limitados.

A tener en cuenta: no incluye el filtro reutilizable My K-Cup; si usted prefiere café molido en vez de cápsulas, debe comprarlo por separado.

La Keurig K-Express cuesta hoy 194.528 pesos en Amazon (precio original: 285.695 pesos, con un 32 % de descuento por Black Friday anticipado).

Gevi máquina compacta de café expreso de 20 bar

La Gevi es una cafetera de expreso semiautomática con bomba de 20 bares, vaporizador de leche integrado y control de temperatura NTC, pensada para quien quiere preparar lattes, capuchinos o macchiatos en casa sin depender de una barista o de cápsulas. Su carcasa es de acero inoxidable y su diseño compacto la hace apta para encimeras de cualquier tamaño.

Lo que más destaca:

Bomba de 20 bares: entrega la presión necesaria para extraer expreso con cuerpo y crema.

Vaporizador con boquilla extraíble: convierte la leche en microespuma suave; la boquilla se desmonta para facilitar la limpieza.

Función de preinfusión: humedece el café molido antes de la extracción para una taza más equilibrada.

Garantía de 12 meses: de acuerdo con la ficha del producto en Amazon, incluye soporte técnico de por vida para compras en canales oficiales o autorizados.

Razones para comprarla: es la única de las tres con vaporizador y bomba de 20 bares a un precio intermedio, lo que la convierte en una buena entrada al mundo del expreso casero sin el costo de máquinas de gama alta.

A tener en cuenta: el proceso es semiautomático, así que requiere un poco más de práctica que una cafetera de cápsulas para obtener resultados consistentes.

La Gevi de 20 bar cuesta hoy 388.856 pesos en Amazon (precio original: $453.708, con un 14 % de descuento).

De’Longhi Classic Signature, máquina de expreso con espumador

La De’Longhi Classic Signature es una cafetera de expreso con bomba italiana de 15 bares, sistema Thermoblock de calentamiento rápido y preajustes personalizables de dosis simple y doble. Está dirigida a quien ya tiene cierto hábito con el expreso y quiere replicar en casa una rutina cercana a la de un café de especialidad.

Lo que más destaca:

Preajustes de un solo toque: guarda la dosis preferida de expreso simple o doble para repetirla sin recalibrar cada vez.

Espumador de doble modo: funciona con leche de origen animal y con alternativas vegetales para capuchinos y lattes.

Medidor de presión visible: rastrea la presión de extracción en tiempo real con un indicador de cromo.

Bandeja de goteo de doble altura: se adapta a tazas pequeñas de expreso y a vasos altos o tazas de viaje.

Razones para comprarla: combina control barista (preajustes, medidor de presión) con un diseño compacto de acero inoxidable, y en este momento tiene el mayor descuento de las tres opciones presentadas.

A tener en cuenta: a 485.988 pesos es la más cara de las tres; si usted solo toma expreso ocasionalmente, las otras dos opciones pueden ser más eficientes para su presupuesto.

La De’Longhi Classic Signature cuesta hoy 485.988 pesos en Amazon (precio original: 745.268 pesos, con un 35 % de descuento por Black Friday anticipado).

¿Qué diferencia hay entre una cafetera de cápsulas y una de expreso semiautomática?

Una cafetera de cápsulas, como la Keurig K-Express, simplifica todo el proceso: usted inserta la cápsula, elige el tamaño y pulsa un botón. Una de expreso semiautomática, como la Gevi o la De’Longhi Classic Signature, requiere que usted cargue café molido, ajuste la dosis y controle el vaporizador. El resultado puede ser más personalizado, pero la curva de aprendizaje es mayor y la limpieza toma más tiempo.

¿Vale la pena aprovechar los descuentos de Black Friday anticipado en cafeteras?

Depende del descuento y del precio original. En las tres opciones presentadas, los descuentos van del 14 % al 35 % sobre precios publicados en Amazon, lo que representa ahorros de entre 64.852 y 259.280 pesos por unidad. Si usted ya tenía en mente comprar una cafetera, esta puede ser una buena ventana; si no, conviene comparar el precio actual con el histórico del producto antes de decidir.

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